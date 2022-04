Instagram tiene traccia di TikTok e ti consente di aggiungere i tuoi post preferiti al tuo profilo

Notizie correlate

Instagram, mi piace Molti altri social network In Spagna e nel resto del mondo, continuamente Prova nuove funzionalità che alla fine appare per alcuni utenti. Nel caso del social network Meta, Prendi Crunch Afferma di testare una funzione che lo consentirà Aggiungi post alla rete di post del profilo. Qualcosa di molto simile a quello che fai tu tic tocche ti consente di bloccare i video nella parte superiore del tuo profilo.

Come rivela il portale, questa funzione è disponibile solo su base beta per alcuni utenti. Il suo funzionamento è semplice. porta alcuni messaggi Al vertice della rete editoriale In modo che abbia una maggiore presenza nel profilo dell’utente. Qualcosa, tra l’altro, che Twitter ha consentito per anni.

Meta ha già confermato questo test dicendo che consentirà agli utenti di “contrassegnare i post sul proprio profilo”, e si dice che stiano testando la funzionalità da mesi con utenti come Alessandro Paluzzi che hanno precedentemente rivelato l’esistenza di tali test.

Aggiungi post al tuo profilo

È inevitabile che l’applicazione di questo test risponda Per la direzione di TikTok. Questa settimana, sono emerse notizie sull’incredibile importanza di ByteDance, che era app I più scaricati al mondo finora nel 2022. Quindi, questo movimento sembra seguire (di nuovo) gli spettatori di TikTok.

Ciò non toglie il miglioramento. Ed è che gli utenti di Instagram, a causa della distribuzione dell’interfaccia di Instagram, affrontano enormi problemi quando si tratta di presentare i propri post con immagini passate in modo attraente. Alcuni addirittura giocano con queste anteprime per comporre foto o messaggi sulle loro bacheche di Instagram.

Manuel Fernandez

Pertanto, questa funzionalità consente due cose: separare queste pubblicazioni da una riga di post importanti precedenti in modo che non “affondino” nei post più recenti e evidenziare i post che l’utente ritiene più importanti e che sono sepolti. in fondo alla lista. il network. Questo dovrebbe, sulla carta, aiutare alcuni contenuti a essere visti dai creatori.

Per ora, è solo un test, quindi non si sa nemmeno se verrà implementato. Sia così, se implementato, questo potrebbe diventare In un piccolo spazio pubblicitario a influencer I marchi possono chiedere loro di “appuntare” i post a pagamento in cima ai loro profili.

