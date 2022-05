Installati i primi caricabatterie da 360 kW in Norvegia: 100 km di autonomia in 3 minuti – Notizie – Ibridi ed elettrici

ABB Le prime installazioni sono state effettuate in Norvegia ancora Terra 360. Stazione di ricarica. Questo caricabatterie super veloce che è stato introdotto l’anno scorso È in grado di offrire una potenza di ricarica di 360 kW CC. Un’auto elettrica ammette che può riprendersi In soli tre minuti fino a 100 chilometri di autonomia Ricarica completa in soli 15. Inoltre, consente bilanciare questa forza E ricaricare due auto elettriche contemporaneamente.

ABB e la Norwegian Renewable Energy Company Persino Al centro sono state commissionate le prime colonnine di ricarica Terra 360 Commerciale Oasen a Bergen e dentro Stazione sciistica norvegese Geilo. Queste prime installazioni pilota saranno seguite da un lancio più ampio in entrambi La Norvegia è come la Svezia.

In un veicolo elettrico che riconosce i 360 kW di corrente continua che questi caricatori sono in grado di erogare, possono recuperare 100 chilometri di autonomia in soli tre minuti dal contatto. Ciò significa che la batteria media può essere caricata solo completamente 15 minuti.

Tuttavia, con i veicoli elettrici attualmente in commercio, dove la potenza massima iniettabile è di 150 kW, la funzione di distribuzione dinamica della potenza Offerto da Terra 360. Ricaricabile con esso Due veicoli contemporaneamenteessendo a disposizione di ciascuno di essi con poteri fino a 180kW. Indubbiamente questa opzione sarà al momento maggiormente utilizzata dagli utenti di queste stazioni, anche se in futuro, con impianti elettrici a 800 volt che permetteranno di aumentare la potenza di ricarica, sarà possibile utilizzare tutta l’energia disponibile.

Oltre all’elevata potenza di carica, conferma ABB design modulare della stazione di ricarica e le dimensioni miniaturizzate del pozzo, che ne consentono l’adattamento flessibile a diversi scenari di installazione. I conducenti che utilizzano la stazione vengono informati dello stato di carica della batteria e del tempo rimanente fino alla fine del processo di ricarica tramite sistema di illuminazione. Tra le opzioni di design che possono essere selezionate c’è uno schermo integrativo da 27 pollici Per riprodurre video e foto. cavo di ricarica cinque metri di lunghezza, Inoltre, semplifica la progettazione dei parcheggi in modo che qualsiasi veicolo elettrico sul mercato, con il connettore in cui si trovano, possa utilizzarlo. Infine, il suo design è fatto per essere Accessibile agli utenti su sedia a rotelle.

L’ABB Terra 360 consente di caricare la batteria dell’auto elettrica in 15 minuti a una velocità di 100 km ogni 3 minuti o di ricaricare contemporaneamente due auto elettriche con una potenza di 180 kW ciascuna.

In Norvegia, Eviny ha attualmente più di 400 stazioni di ricarica rapida dislocate in 150 stazioni. Secondo il CEO Jannicke Hilland, Terra 360 di ABB è l’opzione migliore per espandere la rete di Eviny. “La transizione alla mobilità elettrica sta avvenendo a un ritmo rapido in Norvegia e per continuare a guidare il cambiamento abbiamo bisogno dei caricabatterie più veloci”, spiega. Frank Mollon, CEO di ABB E-mobility, aggiunge che la Norvegia oggi sta fissando standard globali quando si tratta di mobilità elettrica. “Siamo entusiasti di ascoltare la reazione dei conducenti di veicoli elettrici nel Paese attualmente più avanzato nell’adozione di veicoli elettrici”.

La Norvegia guida il mercato globale quando si tratta di Adozione di auto elettriche da parte dei residenti, con la più alta accettazione pro capite del continente europeo. Per questo motivo molti produttori di auto elettriche la scelgono come porta d’ingresso al mercato europeo.

ABB ha introdotto Terra 360 nel settembre dello scorso anno. Secondo il produttore svedese-svizzero, il sistema di ricarica è particolarmente adatto per l’installazione in Distributori di benzina, negozi, centri commerciali. Ha anche un posto nei parcheggi privati ​​delle aziende che Gestione della flotta Che include camion e furgoni per le consegne.