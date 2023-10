Intel Arrow Lake-S migliora le prestazioni a thread singolo del 5% e quelle multi-thread del 15%

Intel Arrow Lake-S sarà una nuova generazione di processori desktop ad alte prestazioni che di fatto sostituirà Meteor Lake, anche se non avrà una versione S specifica per desktop, arriverà solo nelle versioni per laptop e mini-PC a basso consumo . Computer di dimensioni.

Si prevede che Intel Arrow Lake-S utilizzi una nuova architettura sia nei core ad alte prestazioni che nei core ad alta efficienza, il che consentirà di aumentare le prestazioni, ma secondo una diapositiva trapelata il miglioramento delle prestazioni sarà inferiore al previsto. Presumibilmente, poiché non è stato ancora confermato, Intel Arrow Lake-S fornirà un miglioramento delle prestazioni del 5% in single-threading e del 15% in multi-threading.

I core ad alte prestazioni utilizzeranno l’architettura Lion Cove mentre i core ad alta efficienza saranno basati sull’architettura Skymont. È previsto un aumento della cache L3 a 1 MB per core ad alte prestazioni. Un miglioramento così piccolo delle prestazioni avrebbe una spiegazione, ovvero che Intel ha già sottolineato che quando fa passi da gigante nel processo, è sempre conservativa con i cambiamenti a livello di architettura. Intel Arrow Lake-S utilizzerà il nodo Intel 20A, quindi sarà sia un tag che un tag allo stesso tempo, ma quest’ultimo sarà più cauto.

Intel Arrow Lake-S manterrà la configurazione a 8 core P e 16 core E, la stessa di Intel Raptor Lake-S. Intel Meteor Lake ha solo 6 core P e 16 core E, più i due core a bassissimo consumo che fungono da backup. Verrà rilasciato nel 2024. Per utilizzare questi nuovi processori, sarà necessaria una nuova scheda madre, poiché utilizzerà un socket diverso. Intel introdurrà anche il nuovo chipset della serie 800 con questa nuova generazione.