Intel aveva inavvertitamente rivelato le specifiche della scheda Intel Arc che rivaleggiava con la NVIDIA RTX 3070 | Tecnica

Intel si è unita al carro della grafica dedicata e lo ha fatto insieme a Intel Arc. L’arrivo di queste schede sul mercato non sorprende nessuno, ovvero che le voci sull’ingresso di Intel in questo mercato sono iniziate diversi mesi fa.

La cosa interessante della nuova famiglia di schede grafiche che sarà sul mercato è che riusciranno ad alleviare in un certo modo la situazione che sta vivendo il mercato con la mancanza di questi componenti per diversi computer; Sia laptop che computer desktop.

Cioè, Intel Arc promette molto e quindi ci sono anche molte aspettative riposte su queste schede grafiche. Solo il futuro sa con certezza cosa accadrà a queste nuove carte che sembrano arrivare in tempoma quel futuro sembra essere già stato impostato.

durante la presentazione schede grafiche Intel Arc Quello che posso vedere è che ci saranno molti altri modelli che verranno lanciati sul mercato nei prossimi mesi. Questi modelli faranno parte di diversi gruppi che avranno diversi profili utente È logico che le loro prestazioni differiscano.

Ma questo non è niente di nuovo, novità e verità, Ciò che è generalmente interessante è vedere se Intel ha in programma di rilasciare una scheda grafica in grado di competere testa a testa con i modelli NVIDIA.. Il fatto è che sembra che questa scheda grafica sia già stata vista, anche se è per via di una possibile censura da parte di Intel.

Intel ha rilasciato un video promozionale con diversi schede dello schermo che raggiungerebbe il mercato, ma anche una serie di dati che informano le specifiche tecniche di questi componenti. A volte in questo video puoi vedere una scheda grafica interessante.

Questa scheda può contenere alcuni dati curiosi, La prima cosa è che la velocità della GPU sarà di 2.250 MHz insieme alla velocità della VRAM o della memoria virtuale di 1.093 MHz Oltre a un consumo di 200 watt, questi dati saranno molto vicini alle offerte di NVIDIA e AMD.

Nel caso di NVIDIA, la carta con cui competere sarà GeForce RTX 3070 E nel caso di AMD, il suo concorrente sarà l’RX 6700 XT. Andare, Sembra che Intel abbia in programma di attaccare questo gruppo di schede grafiche. Certo, dovremo aspettare fino all’estate per vedere Schede Intel per computer desktop.