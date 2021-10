Intel condivide più informazioni sulla memoria DDR5

ricordi DDR5 Debutteranno con la serie dei maghi Intel Core “Alder Lake” Dodicesima generazione.

DDR5-4800, Intel condivide le informazioni sulle memorie

Per quanto riguarda la convalida dei rapporti DDR5, Intel non l’ha fatto da sola questa volta, ma ha delegato questo compito a Laboratori di verifica avanzati, Inc. (AVL), un rinomato specialista in test di memoria e validazione in pre e post-produzione.

Il produttore del chip ha rilasciato un nuovo documento che elenca i vari moduli di memoria DDR5-4800, che è il modello standard e la velocità dichiarati per i processori Lago di ontanoche dovrebbe essere lanciato a novembre.

I report convalidati non contengono ECC e aderiscono alle linee guida JEDEC, Che include lo sforzo dirham a partire dal 1,1 volt e cumino da 40-39-39.

I rapporti sono stati convalidati da Laboratori di verifica avanzati, Inc. (AVL) Per Intel Core, “Alder Lake” proviene da vari produttori noti, come SK Hynix, Samsung, Micron, Crucial e KingstonCon capacità che vanno da 8 a 32 GB.

Secondo il documento, i primi moduli saranno realizzati con un modulo DDR5 da 16Gb, quindi i moduli di maggiore capacità impiegheranno un po’ più di tempo ad arrivare.

Ogni memoria a sua volta contiene un circuito integrato di gestione dell’alimentazione (PMIC). Le prime unità conterranno il circuito integrato PMIC P8911, una versione migliorata del P8900 di Renesas.

tanto hynix Come faccio micron Contribuiranno alle proprie unità M-muore e A-muore, che funziona bene con le tensioni preimpostate, ma ha una latenza maggiore.

Hynix, Micron e Samsung Useranno i propri circuiti integrati, mentre tu utilizzerai un Kingston Hynix IC e Crucial farà qualcosa con un Micron IC.

I ricordi di DDR5 arriveranno giusto in tempo per il lancio dei processori Intel Core “Alder Lake” di dodicesima generazione, che arriveranno nei negozi a novembre.