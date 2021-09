Intel Core i9-12900K visto negli Stati Uniti a $ 605

Se la scorsa settimana abbiamo visto in uno dei negozi persiani tutti i processori Intel Alder Lake, con Core i9-12900K In cima alla tavola con un prezzo $ 599Ora queste CPU sono elencate anche in un negozio statunitense a prezzi molto simili e il miglior processore della gamma è elencato da $ 604,89, quindi sembra che ci stiamo già muovendo per il prezzo di lancio finale.

In particolare, questo indica che Intel prevede di rilasciare una CPU best-in-class, e Core i9-12900Kprezzo 605 dollari allo stesso tempo Core i9-12900KF (KF = Mantiene la capacità di overclock ma nessuna grafica integrata) rimarrà a $ 579. continua con Intel Core i7-12700K, che dicono sarà più veloce dell’AMD Ryzen 7 5800X e costerà 420 dollari, mentre la versione “KF” farà il trucco $395.

Passando ai modelli base, il Intel Core i5-12600K Costerà $ 285 rispetto a $ 263 per Core i5-12600KF. In questo caso specifico, non sono elencati i prezzi per i modelli “non K”, che saranno molto più economici.

Ti ricordiamo che Intel Core i9-12900 K presenterà la configurazione 8 core ad alte prestazioni (Golden Cove / P-Core) junto a 8 core a risparmio energetico (Gracemont / E-Core), che aggiunge fino a 16 core ma con 24 thread di elaborazione, poiché solo i core ad alte prestazioni hanno HyperThreading, oltre all’accesso a un numero maggiore di istruzioni.

Gli otto core ad alte prestazioni funzioneranno all’unisono in 5,00 GHz, mentre la frequenza Turbo sarà fino a 2 core 5,30 GHz. Per quanto riguarda gli otto core a risparmio energetico, funzionerà a 3,70 GHz, mentre raggiungerà un massimo di 4 posizioni 3,90 GHz. Questa è la CPU 30 MB di cache L3 Il consumo massimo di energia sarà 228 W, mentre il TDP sarà di 125 watt, come il resto dei modelli.

Il Intel Core i7-12700K Vedrai come funzioneranno gli otto core ad alte prestazioni 4,70 GHz (Per Turbo da 5,00 GHz per 1-2 core). Per quanto riguarda la bassa potenza, fornirà 4 core con una frequenza 3,60 GHz (1-2x fino a 3,80 GHz). lei ha 25 MB Da L3 nascosto.

Finalmente abbiamo un file Intel Core i5-12600K, con 6 core ad alte prestazioni @ 4,50 GHz (1-2 @ 4.90 GHz Turbo) mentre i quattro core a bassa potenza raggiungono 3,40 GHz (1-2 a 3,60 GHz Turbo). La cache sarà ridotta a 20 MB L3.

attraverso: Tweet incorporato | Schede video