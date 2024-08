Campioni qualificati (QS) Intel Core Ultra 9 285K Stanno già facendo il giro e stanno per essere rivelati i dettagli su alcune delle loro specifiche.

Intel Core Ultra 9 285K @ 5,4 GHz su tutti i core “P”.

Sappiamo che i processori Arrow Lake verranno rilasciati sul mercato, probabilmente ad ottobre. Il modello di punta della serie sarà Core Ultra 9 285 chiliun pezzo di 24 core e 24 thread Che può raggiungere una velocità di clock di 5,7 GHz.

L’abbandono @Jaikihn Ha rivelato le ore che questo campione di qualificazione può raggiungere, che sembrano essere superiori a quelle ottenute dal campione di ingegneria ES2.

Il Core Ultra 9 285K a 24 core è composto da circa 8 core Lion Cove e circa 16 core Skymont. La fonte sostiene che il terapista, nel suo Campione di Qualifica (QS), ha accesso alle frequenze 5,7GHz Come un orologio turbo, mentre In tutti i core (P-Core), questo valore raggiunge i 5,4 GHz. Nel frattempo, i core E-Core funzioneranno con un clock di 4,6 GHz e per raggiungere una velocità di 5,7 GHz è stata utilizzata la tecnologia TVB.

QS: 5,7 GHz 1-2P, 5,4 GHz AllP, 4,6 GHz AllE

6400 tonnellate ES2: 4,7 GHz 1-2P, 4,5 GHz AllP, 3,9 GHz AllE

6400 tonnellate Pubblicherò gli orari di potenziamento per l’intero gruppo B0 con la settimana QS. – Jaykihn (@jaykihn0) 16 agosto 2024

Rispetto ai campioni tecnici (ES2), il turbo clock è aumentato di 1,0 GHzIl che indica che il silicio ha già raggiunto una maturità sufficiente, avvicinandoci ai modelli finali che troveremo nei negozi.

Consigliamo la nostra guida ai migliori processori sul mercato

I processori Intel Core Ultra 200 “Arrow Lake” arriveranno sul mercato implementando nuove schede madri e un nuovo socket. Tuttavia, questi non sono gli unici cambiamenti. I core di prestazioni ed efficienza Lion Cove e Skymont debutteranno, in quest’ordine, così come la completa assenza di Hyper-Threading, quindi i 24 core fisici funzioneranno con un massimo di 24 thread.

Tutto sembra indicare che la serie Arrow Lake avrà meno ore di quelle viste con Raptor Lake, che ha capito come arrivare 6,2GHz con Core i9-14900KS. Ti terremo aggiornato