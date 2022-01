Intel invierà un piccolo codice per rimuoverlo ad Alder Lake

Intel intende rimuovere AVX-512 su tutti i processori Nucleo “Alder Lake” Dodicesima generazione.

AVX-512: Intel vuole rimuovere queste istruzioni dalle CPU “Alder Lake”

Le informazioni provengono da IgorLabs, assicurando che Intel invierà molto presto un aggiornamento per disabilitare l’attivazione di AVX-512.

Set di istruzioni AVX-512 Potrebbe essere stato disabilitato da Intel, il motivo è che il set di istruzioni è molto inefficiente in termini di consumo energetico. Tuttavia, questo non sarebbe il caso in pratica.

Sebbene le istruzioni siano disabilitate, Gli utenti di Alder Lake hanno trovato un modo per attivarlo se gli E-Core Proficiency Core sono disabilitati. Ciò ha eliminato la convinzione che Intel avesse scartato le istruzioni cross-device.

Molti produttori di schede madri hanno sfruttato questa possibilità, rendendola un’opzione BIOS diffusa. Tuttavia, Intel era fermamente convinto che Alder Lake non supportasse ufficialmente AVX-512 e che l’attivazione del set di istruzioni potesse causare errori.

La cosa più strana è che le prestazioni del set di istruzioni AVX-512, in carichi di lavoro specifici, sono molto efficienti ed efficaci, per Ciò che è stato visto in emulatori come RPCS3, che ha scoperto miglioramenti significativi delle prestazioni attivando AVX-512 su Core i9-12900K.

IgorLabs Ho scoperto che AVX-512 è più efficiente delle istruzioni AVX2. Tuttavia, il desiderio di Intel di rimuovere l’AVX-512 tramite l’aggiornamento potrebbe avere qualcosa a che fare con bug all’interno di determinati carichi di lavoro o persino problemi di vulnerabilità. In questo modo, ci si aspetta, lentamente, che i produttori di schede madri inizino a rilasciare aggiornamenti del BIOS che rimuovono questo set di istruzioni. Ti terremo informato.