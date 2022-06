Intel Panther Lake arriverà nel 2025 con il nodo 18A

Intel Corporation Ha iniziato a parlarne lago della tigreuna nuova generazione di processori core arriverà nel 2025, succedendo allo chassis lago di freccia S lago di meteoriti. L’azienda ha parlato di una nuova tabella di marcia, menzionando una nuova struttura per CPU Non ancora noto.

Lake Panther: Intel ricorda il successore di ‘Meteorite Lake’ e ‘Arrow Lake’

Intel Corporation Ha già una tabella di marcia che seguirà letteralmente tra una generazione Lago di ontano Attuale, tutto è pronto Lago Rapace. Una volta completato questo lancio, ci saranno due nuove generazioni, con i processori Arrow Lake e Meteor Lake, che saranno prodotti con un nuovo 4° nodo di elaborazione Intel.

Sebbene Intel menzioni Lunar Lake, secondo le fonti kopite7kimiE il Lunar Lake è solo una CPU sperimentalequindi potrebbe non raggiungere il segmento desktop e viene utilizzato esclusivamente per laptop, come nel caso di Tiger Lake.

Per il mercato desktop, Lake Panther potrebbe essere la grande architettura che rende vivo il Node 18A. Questo nodo è costituito da un nodo da 1,8 mm, un nodo che sarà fondamentale per Intel per riconquistare la sua leadership come produttore di processori consumer.

Intel chiarisce nella tabella di marcia le sue intenzioni al riguardo Prestazioni per watt di guidaqualcosa che sperano di ottenere entro il 2024. Ti terremo aggiornato con tutte le novità.