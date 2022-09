Intel Raptor Lake avrà prestazioni più elevate del 41% in multi-core rispetto ad Alder Lake

Intel Corporation Continua a buttare via i tuoi dati La prossima generazione di Processori Intel Raptor Lakein questa occasione, hanno presentato i dati sulle prestazioni di questa prossima generazione in merito Flusso Intel Alder Lake. secondo Isaac Silas durante l’Israel Tech TourIntel Raptor Lake avrà un file Aumento delle prestazioni del 41%. in missioni multi-core riguardanti Alder Lake, e 15% in più in un compito di base.









Abbiamo già visto che questa nuova generazione di processori Intel Raptor Lake arriverà con un'estensione aumentare i nuclei L'elevata efficienza rende possibili queste prestazioni extra, anche se non tutti i processori saranno quello che pensiamo. Aiuterà anche a aumento della velocità di clock di questa nuova generazione per contribuire a raggiungere quel 15% in più. L'abbiamo già visto in questo stesso tour tecnologico di questa generazione Andrà fino a 6GHz Non c'è bisogno di overclocking.

Nello stesso tweet del dottor Ian Catrice, vediamo anche che l'Intel Raptor Lake esiste a causa di Intel Meteor Lake non era puntuale. Intel Raptor Lake ha iniziato il suo sviluppo solo due anni fa.

Tutto questo è una piccola anticipazione di ciò che ci aspetta Guarda questa nuova generazione di Intel Raptor Lake 27 settembre prossimo. Tra pochi giorni possiamo incontrarci Tutti i dettagli che ci aspetta (e che non è trapelato) di questa nuova generazione di processori Intel.

fine dell'articolo. Raccontaci qualcosa nei commenti!