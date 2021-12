Intel RH1, dispositivo di raffreddamento di serie per Core i9 da 65 W

Frigo Intel RH1 (laminare) CPU paragrafo Alder Lake-S Nella foto, come uno dei tre nuovi dispositivi di raffreddamento inclusi con l’acquisto di processori di dodicesima generazione.

Intel RH1, Alder Lake Immagini Stock Cooler con ARGB

candidato Tweet incorporato Ci porta le immagini del seguente frigorifero di serie per questa serie Lago di ontano. Questo è RH1, una variante sopra l’RM1 prefiltrato.

Probabilmente vedremo questo frigorifero con processori i9 dotati di un TDP di 65 W, quelli forniti con il moltiplicatore bloccato, come Core i9-12900F o il 12900. Questi processori non arriveranno nei negozi fino all’inizio di gennaio, il che significa che rimane poco per il loro rilascio.

il Intel RH1 È un dispositivo di raffreddamento di serie fisicamente più lungo, realizzato anche per CPU Intel Lago di ontano Posta in arrivo. Tuttavia, a differenza del frigorifero RM1, Contiene alette in plastica, alette per frigorifero D1 È realizzato interamente in metallo. Ciò significa che la dissipazione del calore è probabilmente molto migliore. Questo ha senso, dato che l’i9 dovrebbe generare più calore rispetto ai modelli i5, ad esempio.

Consiglia il nostro Una guida ai migliori frigoriferi sul mercato

Il radiatore ha LED integrati, ma non è chiaro se forniscano una gamma di colori completa.

Questo non è l’ultimo frigorifero ad essere filtrato, non abbiamo ancora visto il frigorifero RS1, che verrà fornito con l’acquisto dei processori Pentium S Celeron Più aggiornato.

Il frigorifero Intel RH1, che vediamo nelle foto, ha l’illuminazione RGB, che sarà blu. Questo aggiunge molta grinta, anche se resta da vedere se sono davvero efficaci nell’abbassare le temperature. Ti terremo informato.