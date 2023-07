Intel smetterà di produrre i propri mini PC

Yuntel ha annunciato che sta interrompendo la sua famiglia di mini PC Intel NUC, alcuni piccoli computer che si sono evoluti nel tempo in mostri originali per le loro dimensioni, anche con la possibilità di ospitare moderne schede grafiche. Ma, I problemi finanziari di Intel sembrano mettere a dura prova l’azienda.

Di recente abbiamo fatto eco a come hanno venduto la loro attività di server a MiTAC, e ora scopriamo che la società smetterà di creare il proprio NUC –Anche se troveremo ancora apparecchiature compatte di altri marchi con le stesse piattaforme.

Come previsto, Intel continuerà a fornire supporto e manutenzione per le apparecchiature già nelle mani degli utenti finali, in modo che solo queste apparecchiature siano completate per il momento, ma in assenza di nuovi modelli, Questo programma di supporto dovrebbe diventare sempre più piccolo fino a scomparire.

Come leggiamo Engadget – a cui Intel ha confermato queste informazioni – altre apparecchiature di altre marche, in particolare Mac mini di ultima generazione, Questi sono altri motivi per cui Intel ha smesso di produrre il proprio NUCPerché semplicemente non c’è una buona ragione per continuare a farli.

