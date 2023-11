Intelligenza Artificiale: Concetti di base per realizzare strategie di marketing redditizie

Negli ultimi anni, L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il marketing, nella misura in cui gli inserzionisti possono connettersi rapidamente con i clienti, creare contenuti di alta qualità e prendere decisioni migliori utilizzando dati accurati. in questo contesto, Google Cerca di supportare i professionisti che lavorano in Soluzioni con intelligenza artificiale avanzata In modo che gli utenti si adattino a questo nuovo modello.

Con l’obiettivo che gli inserzionisti traggano vantaggio da tutto Capacità di intelligenza artificialeGoogle fornisce alcuni concetti di base di questa tecnologia e su cosa dovresti concentrarti per ottenere i migliori risultati.

Esercitati a gettare le basi che guideranno l’intelligenza artificiale

Un aspetto rilevante dell’intelligenza artificiale è l’apprendimento dei dati e implementarlo bene nelle strategie di marketing può produrre risultati eccellenti. Pertanto, il modo ideale per sfruttare questa funzionalità di intelligenza artificiale è che gli inserzionisti migliorino le proprie strategie di misurazione e ottengano dati migliori sul pubblico e sulle conversioni. In questo modo, il ritorno sull’investimento (ROI) è massimizzato. In breve, maggiore è la qualità dei dati, migliori saranno i risultati forniti dall’intelligenza artificiale.

Maggiore redditività con le campagne basate sull’intelligenza artificiale

Una volta che disponi di dati di alta qualità, il passo successivo è sviluppare campagne basate sull’intelligenza artificiale. Dal punto di vista di Google, l’implementazione di questo tipo di strategie si traduce in più conversioni e risultati migliori. Una delle risorse attualmente utilizzate da Google è Alte prestazioni, che è basato sugli obiettivi e ti consente di scoprire opportunità di crescita. Con solo gli obiettivi giusti da raggiungere e le risorse giuste, questo strumento crea campagne pubblicitarie efficaci per tutti i canali Google.

Maggiore organizzazione per ottenere buoni risultati

Per beneficiare dell’intelligenza artificiale è necessario lavorare con una filosofia basata su… Sperimentazione e flessibilità. Ciò può essere dedotto da un rapporto preparato da Harvard Business Review Analytic Services e Google, in cui molti leader aziendali hanno sottolineato l’importanza di applicare tentativi ed errori come mezzo per generare nuove strategie redditizie e di successo. Pertanto, si raccomanda di adottare una cultura della sperimentazione affinché i professionisti possano godere dei vantaggi dell’intelligenza artificiale.

Lo studio sottolinea inoltre che gli esperimenti dovrebbero essere condotti in un ambiente controllato e in questo modo si riduce il rischio di risultati inattesi. Tuttavia, non tutte le aziende possono adattarsi a questa flessibilità nelle tradizionali strutture organizzative e di bilancio. Ciò si traduce in limitazioni nella capacità di migliorare e massimizzare le prestazioni.

Questi sono alcuni passaggi fondamentali per rendere l’intelligenza artificiale utile per le organizzazioni e le loro iniziative di marketing. È importante adattarsi ai nuovi strumenti tecnologici e sfruttare le soluzioni AI di Google per migliorare le strategie e ottenere risultati migliori.