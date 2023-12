Intelligenza artificiale per descrivere ai non vedenti tutto ciò che la telecamera cattura

Microsoft ha lanciato la piattaforma Androide Visione dell’intelligenza artificialeUn’applicazione rivolta alle persone non vedenti o con problemi di vista Usi intelligenza artificiale Per descrivere all’utente il mondo che lo circonda E aiutarti a muoverti. in pratica Tutto ciò che viene posizionato davanti alla fotocamera del cellulare può essere interpretato tramite l’app E la sua narrazione all’utente: dalla descrizione dell’ambiente e delle persone alla lettura di testi o al conteggio dei soldi, tra le altre possibilità.

L’app non è del tutto nuova, poiché è disponibile per Dipartimento di controllo interno da 2017ma il suo arrivo sui dispositivi Android include gli ultimi sviluppi di Microsoft nel campo dell’intelligenza artificiale e Nuovi lavori Ciò include resoconti più dettagliati dell’ambiente e la capacità dell’intelligenza artificiale generativa di porre domande specifiche sul contenuto di un documento scansionato e chiacchierare al riguardo.

AI Vision è gratuito e disponibile ora Google Apps. Ha ampliato il numero delle lingue in cui opera, sia nelle sue liste che in ciò che traduce e nella voce del narratore, per 18Compreso spagnoloE con piani per arrivare 36 L’anno prossimo. In questo modo vuole essere uno strumento che aiuta le persone non vedenti o con difficoltà. Nelle tue attività quotidiane Con un assistente AI in grado di descrivere e narrare ciò che la fotocamera mobile cattura.

Basta con Punta la fotocamera o scatta una foto Per ascoltare la descrizione. L’app consente inoltre di modificare il canale audio per ascoltare informazioni specifiche. L’intelligenza artificiale visiva può: