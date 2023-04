Inter – Juventus di Coppa Italia: orari e dove vederla in tv

Ronald Goncalves 26/04/2023 alle 03:00 CEST







Questo mercoledì, dovuto Il ritorno della semifinale di Coppa ItaliaLui Inter di Milano E questo Juventus Si incontreranno al Giuseppe Mesa per passare alla finale.





Nel menzionare questo, è importante sottolinearlo Nerazzurri e bianconeri entreranno in lizza dopo il pareggio dell’andata (1-1) svoltosi all’Alliance Stadium. Quindi, guidato da Kombo Massimiliano Allegri Dovranno recarsi a Milano per lottare contro condizioni avverse per superare il pareggio.

Allo stesso modo, va notato che L’Inter arriva in semifinale dopo aver eliminato l’Atalanta (1-0) quarti di finale e at Birmania (2-1) negli ottavi di finale. Da parte sua, La Juventus è stata costretta a battere la Lazio (1-0) e a Monza (2-1), rispettivamente.

Calendario e dove vedere Inter – Juventus di Coppa Italia

competizione tra Inter di Milano E questo Juventus Di Un ritorno in semifinale di Coppa Italia Questo accadrà Mercoledì 26 aprile alle 9:00. (TEC), e il gioco può essere trovato in Spagna DAZN.