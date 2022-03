Interessante incidente ad una manifestazione ciclistica in Italia

Il ciclista francese Julian Alabilip Un duro gruppo di venti corridori si è schiantato questo sabato quando sono caduti mentre attraversavano una bicicletta. Zona sterrata della gara Stretto-Bianche (Toscana, Italia). Le immagini parlano da sole. Le scommesse sono già uno dei classici della stagione. Il test parte e finisce a Siena e copre 184 km.

Arrivederci anche a te

Infortunio traumatico (AFP).

Quando uno dei ciclisti è passato da sinistra a destra e ha perso il controllo, l’Albilipan Peloton è precipitato a due minuti dalla testa della gara, che si è conclusa con l’arrivo di un forte vento laterale (detto elicottero. Trasferimento in carica), senza lesioni gravi o dovute a caduta di gruppo. Nonostante abbiano perso alcuni secondi, le persone coinvolte sono tornate rapidamente per unirsi alla gara. In autunno, tra gli altri, è stato colpito anche lo spagnolo Alejandro Valverde, che ha potuto continuare.

Arrivederci anche a te

Arrivederci anche a te

I ciclisti stanno cercando di tornare a correre più velocemente (AFP).

Risultati

Il vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France, lo sloveno Dodge Bogacar, è volato alla vittoria questo sabato allo Stretto Bianca. La Toscana ha il suo stemma nell’iconica Piazza del Cambo in Italia e il Cyanide, che comprende strade sterrate.

Bogagarh (UAE) ha vinto dopo un tratto separato di oltre 50 km. Alejandro Valverde (Movistar) dello spagnolo, che era 37 secondi dietro, è stato il secondo e il danese Caspar Ascreen (passo veloce) è stato terzo dopo 46 secondi nella gara di 184 km.

Devo fare cento miglia, Bogogre è stato coinvolto in un grave incidente, ma ha potuto continuare la gara proprio come il francese Julian Aleppo. Bogakar, senza paura della distanza che lo separava dal traguardo, ha continuato il suo attacco su una lunga area di ghiaia, con lo spagnolo Carlos Rodriguez in mezzo, a circa un minuto e mezzo da Peloton.

Prima degli ultimi 20 chilometri ha perso trenta secondi contro la prima squadra di inseguitori, ma Pokhar ha saputo gestire il suo vantaggio sia sulla ghiaia che sull’asfalto.

All’età di 23 anni, la star slovena ha ottenuto un nuovo successo appena una settimana dopo aver vinto il tour negli Emirati Arabi Uniti, con cui ha deciso di iniziare la sua stagione negli Emirati Arabi Uniti. Questa è la sua prima vittoria alla Strait Bianche, alla quale ha partecipato per la quarta volta e nel 2021 è arrivato settimo.

Vincitore del concorso (AFP).

La squadra degli Emirati Arabi Uniti ha un’altra vittoria, una settimana perfetta per questa formazione, con l’italiano Matteo Trentin che martedì ha battuto in Belgio GB Samin, in cui ha segnato una tripletta nella semifinale italiana Trophy La Lyclia mercoledì. Classica in cui vince lo sloveno John Polong.