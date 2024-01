Interrompono frodi fiscali del valore di due miliardi di euro

25/01/2024

Ancona (ANSA) – La Guardia di Finanza ha sventato una massiccia frode fiscale da quasi 2 miliardi di euro che ha coinvolto 140 società di comodo.

Si chiamava “Fast&Clean”, coordinato dalla Procura di Ancona, in cui sono stati sequestrati beni per 350 milioni di euro.

Gli agenti hanno effettuato decine di perquisizioni nelle province di Milano, Varese, Brescia, Monza, Padova e Ragusa nei confronti di 85 persone dopo aver scoperto fatture false per 1,7 miliardi di euro. imposte e trasferirono i loro soldi all'estero.

L'operazione investigativa, che ha portato ai primi sequestri e perquisizioni nell'aprile del 2023, prende spunto da un'irruzione fiscale e antiriciclaggio ai danni di un imprenditore cinese a Corinaldo, distretto industriale tessile di Senigallia, in provincia di Ancona.

Un'indagine denominata “Fast & Clean” per la rapidità con cui sono state svolte le attività illecite ha garantito il “riciclaggio” di denaro attraverso la simulazione di attività imprenditoriali mai avvenute.

Le modalità seguite, secondo gli inquirenti, avrebbero garantito l'immediata disponibilità dei benefici della frode fiscale agli imprenditori italiani e cinesi coinvolti.

Il meccanismo illegale farà parte del cosiddetto “secret banking”, che, grazie ad una struttura organizzata e complessa, è in grado di trasferire e frodare miliardi e utilizzare somme di denaro non tracciabili. ., ripristinare.

Parte dell'importo del sussidio versato dall'azienda al destinatario sbagliato della fattura. Le società Shell erano per lo più localizzate in Lombardia: esistevano solo sulla carta e non avevano personale né sedi, indirizzi in luoghi impossibili o inesistenti. Nell’arco di due anni (2022 e 2023), queste società avranno emesso fatture false per 1,7 miliardi di euro.

Secondo le disposizioni del gip di Ancona sono stati sequestrati 350 milioni di euro tra conti bancari, veicoli di valore, denaro, beni e categorie immobiliari.

Sono stati eseguiti 34 provvedimenti di sequestro preventivo d'urgenza emessi dalla Procura di Ancona nei confronti di diverse società che hanno evaso Iva per almeno 22 milioni di euro.

Nelle 30 perquisizioni effettuate sono intervenuti circa 100 agenti: sono state analizzate e bloccate le attività di 1.569 conti bancari e è stata posta un'ordinanza restrittiva su 140 aziende, per impedirne l'attività è stata vietata ogni attività all'interno del sistema bancario italiano.

I finanzieri hanno scoperto l’esistenza di centri di elaborazione dati che hanno permesso a molti uomini d’affari italiani e cinesi di evadere le tasse, riciclare denaro trasferendo denaro all’estero e rimpatriare immediatamente e segretamente i profitti aziendali illeciti.

La società di copertura ha emesso una fattura falsa e ha indicato al destinatario gli estremi del conto corrente italiano su cui effettuare il bonifico per il pagamento. Ricevuto l'accredito, l'amministratore della società fantasma ha trasferito la stessa somma all'estero su un conto corrente bancario cinese – direttamente o triangolato con conti correnti in altri paesi dell'UE – giustificando l'operazione come pagamento di un corrispettivo. Prodotto.

In realtà non è stata effettuata alcuna operazione di importazione. Gran parte dell'importo trasferito dall'utente della fattura falsa e trasferito in Cina è stato restituito all'imprenditore come contanti consegnati tramite corrieri.

Immagine: ANSA

Internazionale

2024-01-25T13:33:00

2024-01-25T13:33:00

Tutti i diritti riservati. ©Copyright ANSA