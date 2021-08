Intervista a Wendy Aguayo di La Voz Informativa, un nuovo spazio di notizie: LIVE

Wendy Aguayo Ci accompagna in un’intervista per raccontarci i dettagli del nuovo spazio news Radio Rivas,suono informativoChe sarà trasmesso tramite le stazioni radio FM 93,7 La Reverenda Mérida, 91,9 La Reverenda en el Oriente e 92,1 MYL.

In un’intervista a questa casa editrice, Wendy Rivas Ha sottolineato che “La Voz Informativa” sarebbe stato uno spazio di ascolto del pubblico, perché durante i suoi anni di lavoro ha conquistato la fiducia delle persone quando cercavano di risolvere i loro problemi.

Da parte sua, il vicedirettore generale del Grupo Rivas ha affermato: Alexandre Rivas Ha sottolineato che Radio Rivas è in onda da più di 90 anni e ha ringraziato il pubblico per aver accompagnato la stazione in tutti questi anni. Ha sottolineato che ogni programma di Radio Rivas è realizzato per servire la popolazione.

“La famiglia ha compiuto 91 anni di attività. Orgogliosa e felice di avere un lavoro di primo livello. Abbiamo dovuto rafforzare il nostro team di notizie, l’importante è avere una voce femminile nel team, quando è arrivata Wendy era una delle migliori opportunità per lasciare il segno e creare nuove occasioni per informare il pubblico. voci femminili E aiuta tutti i cittadini che ne hanno bisogno”.

Wendy ha aggiunto che era importante proteggersi dalle “notizie false”. “Non siamo d’accordo con la bufala, ed è questo che ci rende diversi da ciò che vediamo e sentiamo sui social network”. Ha sottolineato che il suo impegno è informare il pubblico su ciò che sta accadendo e seguire i problemi del pubblico.

Alejandro Rivas ha indicato che il programma può essere ascoltato sulle tre stazioni radio Rivas, oltre alla possibilità di vedere e ascoltare le emittenti tramite i siti di social network. Per Wendy, questo punto è molto importante, perché il programma “La Voz Informativa” avrà un’ampia copertura in tutto lo stato.

Infine, ha invitato il pubblico ad ascoltare il nuovo spazio delle notizie a partire dalle 6:00 di lunedì della prossima settimana.

