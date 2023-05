Intervista con Carlos Sainz Jr. a MARCA

Chiedere. È un punto di svolta nella stagione per la Ferrari?

Risposta. Prima è stato un inizio anticipato, con le prime gare, ora cominciano ad arrivare i miglioramenti e si può dire che la stagione è iniziata un po’. È stato un inizio difficile, con una squadra molto forte come la Red Bull che è stata relativamente inaspettata, perché non si è pensato a una squadra superiore come la Red Bull. E alla Ferrari, anche se i risultati non sono stati disastrosi, ci aspettavamo tutti un po’ di più.

B.Ferrari spera di essere la seconda squadra almeno all’inizio del 2023.

R. Non è il primo, il secondo, ma dove sei. Se stai lottando per vincere tutte le gare o per conquistare il primo posto … E si scopre che nelle prime tre eravamo a mezzo secondo dai primi. Con le diverse altezze del suolo, hanno fatto un grande passo avanti e vai in gara sapendo che hanno molte opzioni per dominare, cosa che non è proprio il caso nel 2022. Nella Pac si nota già un cambio di direzione con Charles ‘due pole e ci sono 18 gare davanti e cinque Racing, quindi questo è solo l’inizio, devi mantenere la tua motivazione molto alta, questo è un tempo molto lungo.

S. Pensi che con piloti diversi e tempi diversi, ci siano standard diversi quando si tratta di punire i commissari, specialmente per l’Australia?

R. Non entrerò nella varianza, a seconda di chi commette l’atto… ma penso che ci sia varianza nelle decisioni. Non entro in chi compie l’atto, perché penso che entri in paludi e terreni accusatori, che non mi piacciono. Ma penso che ci siano posti in cui guardi da vicino, come c’era in Australia, e altri posti dove non lo fai. Penso che questo sport non sia abbastanza coerente e professionale. Quindi sono arrabbiato in Australia, dove penso che le sanzioni non siano state regolate bene.