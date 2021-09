Intervista inedita a Lennon e Ono filmata da studenti danesi all’asta

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 settembre 2021 – 18:01

Copenaghen, 28 settembre (EFE). – Una cassetta contenente un’intervista inedita a John Lennon e Yoko Ono, con due canzoni, eseguita da un gruppo di studenti mezzo secolo fa in Danimarca, è stata venduta martedì a Copenhagen, e ha avuto un prezzo. Circa 50.000 euro.

La casa d’aste Bron Rasmussen ha riferito che il film di 33 minuti, accompagnato da 20 fotografie che documentano lo scontro, ha incassato 370.000 corone danesi ($ 58.241 / € 49.754).

Alla fine del 1969, Lennon e Ono si recarono a Thie (Danimarca settentrionale), dove il suo ex marito viveva con Kyoko, la loro figlia di cinque anni la cui custodia non è stata ancora separata.

La coppia visse in quella zona per circa un mese, la prima settimana sotto mentite spoglie, finché non si seppe della loro esistenza e venne organizzata una conferenza stampa ufficiale il 5 gennaio 1970.

A causa del maltempo, un piccolo gruppo di giornalisti e quattro studenti di 16 anni sono arrivati ​​in ritardo, ma Lennon e Ono hanno accettato di parlare con loro, una conversazione che uno scolaro ha registrato su un registratore.

Durante l’intervista, Lennon ha parlato dei Beatles, che si sarebbero sciolti ufficialmente poco dopo; Sulla sua lotta per la pace e altri argomenti, oltre a partecipare all’interpretazione del tema natalizio danese e suonare due canzoni: il classico “Give Peace a Chance” e “Radio Peace”.

Come uno degli studenti intervistati per la rivista scolastica, Carsten Huegen, ha detto ai media danesi, l’ultima canzone è una canzone che Lennon ha registrato per una stazione radio ma non è mai andata in onda. EFE

