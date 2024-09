Intossicazione e ansia massiccia

La promessa Another Day torna sul piccolo schermo con un episodio ancora più emozionante. Nell’ultimo episodio della serie televisiva spagnola La 1, Manuel, ancora confuso, rivela a Jana di aver lanciato un piano per attirare Gregorio a La Promesa per catturarlo e arrestarlo nuovamente.

Nel frattempo, Teresa, disperata per la sua stupidità, chiede a Marcelo di sistemare le cose se non vuole perdere il lavoro. Allo stesso tempo, Santos si ammala dopo essere caduto nel fiume, incidente causato dallo stesso Marcelo.

D’altra parte, Salvador sta con Maria Fernandez al loro primo appuntamento da quando ha lasciato il palazzo, cosa che lascia la cameriera in uno stato di estrema depressione. Altrove, Pelayo e Catalina tornano felici dalla festa, condividendo con la famiglia il successo della loro ricomparsa in pubblico dopo lo scandalo.

Infine, Lorenzo riceve una brutta notizia attraverso una misteriosa telefonata. Lui è il comandante Alcaraz e le informazioni che fornisce promettono di rovinarvi la giornata con scoperte inquietanti.

Anteprima del capitolo 422

Nel prossimo capitolo di La promessaCoro è ancora agitato, perché non ha ancora avuto modo di parlare con Manuel, mentre Marcelo, che aveva fatto osservare tutti perché aveva fatto cadere in acqua Santos, finisce per esaurire la pazienza di tutti con le sue sciocchezze.

Cresce la preoccupazione per il Santos. Dopo aver contratto il raffreddore contratto durante l’incidente, le sue condizioni peggiorano. Petra, sconvolta, non può fare a meno di lasciare che la situazione le ricordi gli ultimi giorni di vita di suo figlio Feliciano.





Alessandro Diaz

Lorenzo, invece, riceve una notifica allarmante dal comandante: c’è stato un avvelenamento nell’esercito a causa delle marmellate che producono. Il capitano di La Mata cerca di insabbiare il problema, ma Alonso lo scopre e pretende risposte.

Nel frattempo, la duchessa Karel continua a frequentare corsi di cucina, mentre Vera è sempre più preoccupata per lo strano comportamento di sua madre.