“Introdotto in Italia”

Johann Vasquez Ha avuto diverse settimane per cambiare il suo nuovo stile di vita Italia. Firmato in estate Genova A partire dal

Serie

, Non ha ancora potuto fare conoscenza con i rossoblù in quanto è rimasto in panchina ad aspettare l’occasione per il difensore centrale messicano. Ha preso lezioni di italiano e aggiusta i documenti sul suo status di immigrato.

La voglia di essere presentati

Vasquez È desideroso di mostrare le sue qualità nel gruppo dirigente David Ballardini, Ma crede che la prima in Italia sia più vicina che mai.

“Sì, mi sentivo un po’ a disagio, volevo giocare e ho potuto parlare con l’allenatore perché la lingua è una questione importante, capirlo, mi spiego” Devo essere paziente così non mi preoccupo troppo. So di essere ancora giovane, sono molto preoccupato, ma devo capire che sto arrivando e che è un adattamento a lungo termine “, ha detto Vasquez. Esclusiva con Azteca Deportes.

Spero di giocare con la nazionale

Johan è acceso Macchina Come parte della concentrazione Selezione azteca. Doveva guardare dalla tribuna

Messico Sorteggio



In vista Canada

Tuttavia, nonostante non abbia le prestazioni desiderate in Europa, sente di avere il potenziale per essere tra gli 11 titolari nelle prossime partite.

“Tata” mi ha parlato un po’ di questo Italia E come mi sentivo Se fosse stato qualcos’altro, non sarei stato invitato, spero, Che mi tocchi o no, continuerò con l’umore. Abbiamo tutti bisogno di aggiungere gli stessi tre obiettivi ora, Honduras, aggiungeremo lo stesso obiettivo, non possiamo permettere che più punti vadano a casa ”, è nato Sonora.

Nelle strutture AUTO, Vasquez Gli imputati rivelano che ha discusso dei suoi sentimenti con Hector dopo aver firmato in Italia Moreno, Nestore Arajo E l’attaccante del Napoli Hirving Lozano.

“E’ tanto tempo che parliamo, la questione Italia è difficile, non è un campionato normale, lo è Il campionato più competitivo con il campionato più forte Ma hanno l’umiltà di avvicinarsi e chiedere a qualcuno “, ha detto l’ex calciatore UNAM.

Johann ha parlato delle sue prime settimane all’italiana: “Ma devi guardare il cibo La pasta, vero, è la migliore che abbia mai ricevuto in vita mia, Pasta al pesto, la migliore”, ha concluso Vasquez.