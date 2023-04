Inventore stellare: John Joseph Merlin

JOh Giuseppe Merlino (1735 – 1803) nacque nel Vescovado di Liegi – oggi Belgio – e per tutta la vita sviluppò una prolifica carriera come inventore, liutaio (costruttore di strumenti musicali) e creatore di strumenti alcuni dei quali possiamo ancora ammirare. Nel 1760 si stabilì a Londra come consigliere tecnico dell’ambasciatore spagnolo presso la corte inglese. Da quel momento entrerà in contatto con le élite intellettuali, sociali ed economiche che apprezzeranno l’ingegno e le capacità di Merlino.

Fu durante quei primi anni Realizzato un organo portatile per la principessa del Galles Augusta di Sassonia – Gotha-Altenburg, e un orologio perpetuo che era in balia dei cambiamenti climatici e che si può ammirare oggi al Victoria and Albert Museum. Tuttavia, la creazione più famosa del nostro eroe è il cosiddetto «cigno d’argento». Un robot a forma di cigno su un letto di vetro in movimento a un certo momento cattura e mangia un pesce che nuota sotto il vetro. Questa meraviglia di oreficeria e ingegneria può essere ammirata al Bowes Museum di Barnard Castle (Regno Unito).

Merlino, geniale ed eccentrico

Una delle sue migliori amiche era la scrittrice Frances Burney (Madame d’Arblay). Era anche amico di Johann Christian Bach (figlio di Johann Sebastian) e Haydn. Gainsborough ha dipinto un bel ritratto di lui e Caterina la Grande di Russia gli commissionò un pianoforte. Da parte sua, Merlin amava proiettare un’immagine eccentrica che gli permettesse di mostrare le sue creazioni a potenziali clienti. Il compositore inglese Thomas Busby (1755 – 1838) ci ha lasciato un libro –Concert Chamber e Orchestra of Tales, pubblicato nel 1805 – che racconta una serata a Carlisle House durante una festa in maschera. Secondo Busby, Merlino appare indossando la sua ultima invenzione: “slitte azionate da ruote”. Andiamo Ha inventato e brevettato i primi pattini a rotelle e i primi pattini in linea. Torniamo alla storia.

I primi pattini

Nel meraviglioso soggiorno della casa, lussuosamente arredato, il nostro inventore è salito sulla slitta sui suoi pattini. Il suo aspetto è evidenziato dal fatto che Oltre a sciare, suonerà il violino di sua invenzione. Le slitte erano un prototipo, un prototipo con alcuni difetti che sarebbero stati sistemati nel tempo. Ad esempio, il paio di pattini che Merlin indossava quella notte non aveva i tacchetti usati oggi per frenare. Così il nostro inventore attraversò il corridoio alla velocità di un meteorite e finì per schiantarsi contro un enorme specchio che adornava un’estremità della stanza.

Pattini senza freni

Il tentativo di attirare l’attenzione ha avuto successo ma molto costoso. Da un lato, ha fatto diverse ferite dalle quali ha impiegato tempo per riprendersi e È stato un miracolo che non si sia tagliato il colloD’altra parte, specchi così grandi erano rari e difficili da fabbricare – la fabbrica La Granja di Segovia aveva il più grande tavolo di bronzo per la produzione di grandi specchi in Europa – così quando gli hanno consegnato il conto per i danni ha quasi ucciso l’impressione . Lo specchio aveva un valore di circa £ 500 all’epoca, che oggi è di oltre £ 50.000. Per fortuna il disastro non gli ha portato sette anni di sventura, anzi: La società inglese ha riso molto di quello che è successo e si è schierata dalla parte dell’affascinante inventore, che non mancherà mai di lavoro e lascerà più creazioni. Naturalmente, ha aggiunto il sistema frenante che esiste oggi alle slitte che ha inventato.