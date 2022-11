Investire in una tecnologia efficace, la migliore difesa contro gli attacchi informatici | comp

Il Attacco al caffè È il sistema di oggi ed è sempre più sofisticato. Nel 2021, secondo i dati del World Economic Forum (WEF), è aumentato del 151% a livello globale, con il settore bancario che è stato uno dei settori più colpiti. La Spagna, nello specifico, è diventata uno dei paesi al mondo che ha subito il maggior numero di attacchi digitali. È aumentato del 26% l’anno scorso, secondo Datos101. Da parte sua, l’Istituto nazionale per la sicurezza informatica (Incibe) ha gestito 109.126 incidenti durante quell’anno.

marcatura Giornata internazionale della sicurezza informaticaLa società tecnologica Veritran, che si svolge oggi, sottolinea l’importanza che le istituzioni finanziarie dispongano di tecnologie che garantiscano la massima sicurezza delle transazioni online. Sebbene non esista una formula che fornisca una completa immunità dal crimine informatico, “la molteplicità dei meccanismi di sicurezza delle informazioni massimizza le possibilità di proteggere al massimo le operazioni digitali”, spiegano.

Dal punto di vista tecnologico, le banche devono incorporare strumenti per aumentare la sicurezza dei canali digitali che offrono agli utenti. Ad esempio file Biometrica Confronta le caratteristiche fisiche e i modelli di comportamento di un individuo per assicurarsi che siano corretti, piuttosto che utilizzare password che possono essere violate quando avviene una transazione. A sua volta, il cerniera morbida Agisce come un’autenticazione a due fattori, in quanto fornisce un ulteriore metodo di convalida tramite una OTP (password monouso) o una password monouso. Infine le notifiche Paga Facilitano il doppio controllo per l’utente, chiedendo il suo consenso tramite messaggi di testo, e-mail o notifiche nella stessa applicazione. Segnalano anche i movimenti in tempo reale sull’attività del conto o della carta tramite notifiche o avvisi.

Non solo le banche sono prese di mira dai criminali informatici. molti Piccole e medie imprese Vedono che i loro server e le loro piattaforme vengono attaccati alla ricerca di informazioni per ottenere vantaggi. La nota positiva è che nel corso del 2022 le aziende spagnole hanno aumentato i propri budget per la sicurezza informatica, con una crescita, in molti casi, a doppia cifra, secondo Data 101.

“Le informazioni sono oggi la principale risorsa delle aziende, pertanto proteggerle da possibili fughe di notizie è fondamentale per garantirne la sicurezza e che lo sviluppo della propria attività proceda normalmente. Inoltre, l’implementazione di efficaci politiche di sicurezza informatica aiuta a mantenere l’immagine e la reputazione delle aziende all’estero”, spiega Juan. Lamazaris, CEO di Datos101.

La perdita di dati dovuta ad attacchi informatici, disastri fisici o semplici errori umani può comportare perdite da 2.000 a 50.000 euro per le piccole e medie imprese, secondo i dati Incibe. Il numero sale a 3,6 milioni in media per le grandi aziende, secondo IBM.

Gli esperti di Data101 raccomandano La formazione dei dipendentiCrea backup, aggiorna le apparecchiature, crea password infrangibili, controlla i dispositivi rimovibili, sviluppa un piano di sicurezza e gestisci i rischi per la sicurezza dei sistemi ICT.

Al primo convegno del LiceoTIC, che si è tenuto di recente, si è concluso che nei prossimi mesi cresceranno gli investimenti e la spesa nella sicurezza informatica.