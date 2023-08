Invia foto ad alta risoluzione ai contatti del tuo iPhone

Sicuramente a un certo punto hai scattato una foto che ti è piaciuta così tanto da volerla inviare a qualcuno, e quando l’hai inviata e l’hai vista in una chat di WhatsApp, hai pensato “non sta più bene”. Non fa per te, quasi tutte le app di messaggistica Comprimi le immagini in modo che non occupino molto spazio E non ci vuole molto per raggiungere il destinatario.

È una buona idea, ma il disagio che genera non è piccolo. Qualche tempo fa noi di Applesfera abbiamo spiegato un modo per evitarlo. È stato un po’ noioso, ma ha funzionato bene. Fortunatamente, META è tornata in sé e nel suo ultimo aggiornamento, ora disponibile per tutti, Garantisce l’invio di immagini di qualità superiore.

Come inviare foto tramite WhatsApp con iPhone senza perdere qualità

Processo molto semplice. Prima di tutto, devi andare su App Store e cercare WhatsApp Assicurati che non ci siano aggiornamenti disponibili. In tal caso, dovresti installarlo, poiché molto probabilmente è la versione che include questa modifica.

Una volta ottenuto questo, il gioco è fatto. Se vuoi fare un tentativo, scatta una foto, entra nella chat di qualcuno e tocca l’icona della fotocamera, come se volessi inviargliela. Ora vedrai che in alto a sinistra c’è un’icona per una casella con scritto “HD”. Dovrai fare clic lì e, nel menu a discesa, Seleziona “Qualità HD” e fai clic su “OK”. Infine, invia la foto.

A seconda delle dimensioni dell’immagine che invii, potrebbe esserci un po’ di compressione, ma sarà inferiore rispetto a prima e avrà un aspetto molto migliore. Questa funzione è ora disponibile per tutti, però L’aggiornamento su tutti i dispositivi potrebbe richiedere alcune settimaneQuindi se non ce l’hai ancora, sii paziente, arriverà.

