“Io e Toga siamo una squadra perfetta all’Atlético, siamo forti e intelligenti”

Andoni Bayou Martin È uno dei giocatori Atletico Madrid In eLa Liga Santander. Nel mese di aprile, lui e la sua compagna toga Sono riusciti a guadagnarselo eLaLiga Coppa Santander A PortAventura (Tarragona).

Andoni ai suoi inizi e ha parlato di diversi aspetti importanti di FIFA World competitivo. Inoltre, ha rivisto la grande stagione che stanno vivendo e come si sente prima del Gran Finale Il prossimo 13 maggio.

Ha commentato: “Sono contento. La stagione sta andando bene e nel 2v2 siamo molto forti”. IL Le prime 16 squadre Dalla fase normale sarà citato in Città Metropolitana Un nuovo campione eLaLiga Santander sarà determinato per questa stagione.

I suoi esordi nel mondo agonistico

Andoni sapeva di poter iniziare a gareggiare 2017: “Ho comprato FIFA per Natale e mi annoiavo a giocare”. Passarono i mesi e arrivò giugno, quando fu sollevato quanto segue: “Perché dovrei recitare la commedia se non mi dai niente? Posso passare questo tempo a fare altre cose più utili.

Il suo punto di svolta è stato entrare nel mondo competitivo e ha fatto ricerche sui tornei online per vedere se era davvero così bravo. “Attraverso questi tornei online ho avuto modo di esibirmi bene e di qualificarmi per il campionato spagnolo che si è svolto a Barcellona”, Andon mi ha detto.

In questo torneo era al terzo posto e da quel momento “è andato tutto bene” visto che l’organizzazione lo ha invitato ad un torneo ad inviti. “I miei genitori l’hanno accettato naturalmente e sono andato da solo con un amico a quel torneo a Barcellona. Non mi hanno fatto nessuna prenotazione”.commento.

Adattamento a FIFA 23 e ai suoi concorrenti più complessi

L’analisi di Andone del suo adattamento per videogioco quest’anno è stata la seguente: “Tutto FIFA è uguale, quello che succede è che alcune meccaniche cambiano. Devi imparare le nuove funzionalità incluse che di solito sono più “disattivate” al momento.”

Inoltre, lo ha sottolineato I giocatori professionisti devono “adattarsi molto rapidamente perché i tornei sono così vicini”. Il suo stile di gioco è molto abile e se il videogioco non gli fa alcun favore, capisce che gli costa qualcosa in più.

Parlando dei suoi concorrenti, lo ha detto Per lui è difficile confrontarsi con “giocatori molto aggressivi”.. A livello nazionale, ha dato l’esempio Di classe (Vero Valladolid) Perché è “un giocatore molto bravo e ha molta abilità sopra e devi essere consapevole di mille cose perché ha quel talento innato”.

A livello internazionale, nominato Nicola, Chi è il concorrente imbattuto nel torneo? “È molto intelligente, coglie ogni occasione e rende le mie partite molto difficili”Andoni ha commentato.

2 contro 2 e toga partner

Il rappresentante eLaLiga Santander dell’Atlético de Madrid è stato molto diretto e ha detto che gli piace questo formato più dell’1 contro 1. “Mi piace giocare di squadra e con il Toga siamo una squadra perfetta, Andiamo molto d’accordo e questo si riflette sul campo”.

eLa Liga Coppa Santander

Andoni ha ben chiaro i suoi punti di forza quando gioca con il Toga: difendere e controllare il gioco. “Siamo due giocatori molto forti, mentalmente intelligenti e penso che ai nostri avversari non piaccia giocare con noi”.

Quando si tratta di competizione, parlane allenatore personale. “Hanno una visione esterna per concentrarsi su ciò che sta facendo il concorrente” e potrebbero non essere in grado di catturarlo, quindi È di grande importanza. Infatti, ha commentato che nell’analisi pre-partita li aiuta molto analizzare l’avversario e le sue debolezze.

eLaLiga Santander Cup 2023 e la fase finale

Il primo torneo 2v2 in Spagna Andoni e toga Questa è stata una vittoria per il Rojiblanco FC, che ha vinto la coppa. “Abbiamo suonato a PortAventura, a soli cinque minuti da casa mia, e Potevano venire i miei nonni e mia madre, che non avevano mai visto questo mondo dall’interno», ricorda Andoni.

La presenza dei suoi parenti stretti, infatti, gli dava «uno stimolo in più per poter dare loro quel piacere».

Notevoli i colori rosso e bianco e con la mitica frase Cholo de “partita per partita” Affronta quest’ultima fase della competizione. Tuttavia, è consapevole che possono essere in qualche modo preferibili: “Siamo arrivati ​​primi nel girone e siamo gli attuali campioni della eLaLiga Santander Cup”.

Andoni e Toga sollevano la Liga Santander Cup 2023

Suggerimenti personali e approfondimenti da EA Sports FC

Per le persone che stanno pensando di competere a livello professionistico in FIFA, questo è stato il suo consiglio: “Lasciali giocare ma non esercitare pressioni su di loro per cercare di essere i migliori. Devi giocare per divertimento, non per fama o soldi”.

Il rappresentante del materasso ha parlato del nuovo gioco che avremo tra qualche mese (EA Sports FC). A livello agonistico, vuole “ottenere Molti tornei e quei tornei torneranno testa a testa in tutta Europa e nel mondo Perché è stato online fino alle qualificazioni e ai Mondiali.

In termini di Ultimate Team, spera che “Sarà più importante Fut Champions, che ha avuto il maggior numero di spettatori su Twitch con Le 100 migliori modalità e bonus settimanali e mensili, Sono stati molto bravi”.

Infine, Andoni ha detto che “il gioco dovrebbe essere così Molto più divertente per i giocatori occasionali e che l’abilità di ogni giocatore viene fuori un po’ di più”.