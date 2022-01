iOS 15 è già installato sul 72% degli iPhone lanciati negli ultimi quattro anni

Secondo Apple, iOS 15 sarà già installato sul 72% degli iPhone lanciati negli ultimi quattro anni e sul 63% di tutti i telefoni del marchio.

Il 20 settembre 2021, Apple ha fatto un passo avanti nei suoi sistemi operativi iOS 15 lanciato ufficialmente per iPhone e iPod touch, nonché iPadOS 15 per vari modelli di iPad. Questa versione in questione Introdotte molte nuove funzionalità per tutti i dispositivi Apple, ma anche così, è vero che non sono così frequenti come Apple è abituata.

Nonostante questo, le statistiche non mentono: Il 72% degli utenti di un modello di iPhone rilasciato negli ultimi 4 anni ha già installato iOS 15Mentre il 57% degli utenti di modelli di iPad negli ultimi anni ha installato anche iPadOS 15. In questo modo, si può vedere come gli utenti abbiano deciso di aggiornare a queste nuove versioni negli ultimi mesi.

iOS 15 viene installato sempre più su più dispositivi

Come accennato dal team Apple Statistiche dell’app store aggiornateIn esso, rivela le versioni di iOS e iPadOS che gli utenti hanno installato. In particolare il fatto che Il 72% degli utenti iPhone rilasciati negli ultimi quattro anni ha già iOS 15, mentre il 26% degli utenti utilizza iOS 14E solo il 2% è rimasto su una versione precedente di iOS.

Se andiamo al piano generale per tutti gli iPhone, Secondo Apple, sembra che iOS 15 sarà installato sul 63% dei suoi telefoniMentre il 30% degli utenti ha ancora iOS 14 installato, solo il 7% utilizza una versione precedente del sistema operativo.

Dall’altro lato, Nel caso dell’iPad, i dati sono leggermente più contrastati. Dei modelli lanciati negli ultimi quattro anni, il 57% degli utenti utilizzerebbe iPadOS 15, mentre il 39% rimarrebbe su iPadOS 14 e il restante 4% avrebbe scelto di rimanere su versioni precedenti di iOS o iPadOS. allo stesso modo, A livello generale dell’iPad, la nuova versione del sistema operativo sarebbe sopravvissuta solo nel 49% dei dispositivi, e non raggiunge nemmeno la metà degli utenti.

In questo modo, nonostante i dati siano molto positivi rispetto a settori come Android, la verità è che Si tratta di numeri piuttosto bassi rispetto alle precedenti versioni di iOS e iPadOS rilasciate in altri anni. Forse il fatto che la notizia non sia così sorprendente o che Apple abbia mantenuto per la prima volta gli aggiornamenti di sicurezza per gli utenti che scelgono di rimanere su iOS 14 o iPadOS 14 sono fattori che potrebbero essere correlati a quei numeri.

