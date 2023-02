iOS 16.3.1 sta arrivando e porta cambiamenti positivi

Abbiamo pensato che il prossimo aggiornamento iOS sarebbe stato un rilascio 16.4, visto che sono già emerse indiscrezioni a riguardo anche se ha ancora la sua prima versione beta. Ma ora questo sembra essere stato smentito: sono apparsi Segnali del rilascio di iOS 16.3.1 che potremmo vedere molto presto.

Il numero di build stesso, 16.3.1, indica già che si tratta di un aggiornamento minore senza novità che risaltano. Apple mantiene questi aggiornamenti per correggere errori urgenti causati dall’aggiornamento, che sarebbe in questo caso iOS 16.3.

Prima della notizia devi apportare correzioni

Poiché iOS 16.3 ha introdotto nuove importanti funzionalità che migliorano la sicurezza e la crittografia dei dati, non è raro vedere come Apple abbia rapidamente corretto alcuni dei bug che apparivano a seguito di queste modifiche. Attraverso le reti ci sono testimoni di alcuni fallimenti, soprattutto con la sincronizzazione dei dati in iCloud:

#iCloud Non sincronizzare su IOS 16.3 a causa di un errore sconosciuto. Ci vogliono generazioni per recuperare i dati da iCloud. #Manzana Ha bisogno di risolvere questo problema ora! – Moore v. Harper potrebbe distruggere la democrazia americana (@foolm1ns) 31 gennaio 2023

#I phone #Manzana E #iOS163 13 Dopo aver aggiornato il mio iPhone 13 a IOS 16.3, viene visualizzato l’errore. Il mio iPhone 13 aveva 128 GB di spazio di archiviazione e mostra 135 GB nelle immagini. pic.twitter.com/hv1ETJMEPa – Vijay Baani (@BaaniVijay) 30 gennaio 2023

Potremmo vedere questo iOS 16.3.1 arrivare in pochi minuti, quindi presteremo attenzione:

99% di probabilità stasera – Arav Arora (@aravarora_) 2 febbraio 2023

Ricorda, consigliamo sempre di mantenere i dispositivi Apple aggiornati all’ultima versione per proteggerli da eventuali vulnerabilità di sicurezza. Molto probabilmente, se non tocchi le impostazioni, si aggiornerà automaticamente mentre l’iPhone è in sospensione e in carica.