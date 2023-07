iOS 17: Siri diventa bilingue e potrà ricevere query in due lingue | tecnologia

manzana Introduci il supporto per le query bilingue al tuo assistente Siri dallo stesso dispositivo nell’ultima beta del sistema operativo a i phoneche ha pubblicato mercoledì.

Attualmente, Siri consente query in una lingua, sia sullo smartphone del marchio, sul Mac o sull’Apple Watch. Per scegliere la lingua in cui deve ricevere richieste e risposte, bisogna accedere al menu delle impostazioni.

L’azienda ha annunciato all’inizio dello scorso giugno che il prossimo aggiornamento del proprio sistema operativo, che arriverà il prossimo autunno, avrà molteplici opzioni di personalizzazione, sia per i contatti che per le funzioni di trascrizione dei messaggi in tempo reale, grazie alla segreteria telefonica diretta.

Apple ha recentemente rilasciato il suo primo set di beta pubbliche di iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma. Con loro sono state sviluppate funzioni come la possibilità di configurare un assistente bilingue.

In particolare, l’azienda con sede a Cupertino ha aggiunto il supporto in modo che gli utenti possano effettuare una query in due lingue diverse, con compatibilità anche con le cosiddette lingue indiane, sta indagando TechCrunch.

Come menziona lo stesso punto vendita, il produttore americano non sarebbe il primo a introdurre questa compatibilità nel suo Assistente, poiché l’Assistente Google ha ottenuto il supporto multilingue nel 2018 e Amazon l’ha lanciato un anno dopo.

Un’altra novità introdotta da iOS 17 è lo screenshot a pagina intera, che Android propone da anni con l’opzione “scorri screenshot”, con la quale è possibile, ad esempio, salvare un’intera conversazione in chat o una pagina web. Fino ad ora, solo gli utenti di iPhone potevano salvare i file PDF da uno screenshot.

Un’altra funzionalità rilasciata in questi giorni per iOS 17 è Screen Distance, una funzione che avvisa l’utente che sta utilizzando il dispositivo vicino allo schermo. Per fare ciò, utilizza una fotocamera TrueDepth.