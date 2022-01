iOS | Android | Trucco di chat Bluetooth dal tuo cellulare | Applicazioni | Google Play Store | App Store | trucco | Tutorial | Smartphone | Telefoni cellulari | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

Chatta via bluetooth dal tuo cellulare Android il iOS? Sembra inutile e persino strano, soprattutto perché attualmente esistono tre applicazioni di messaggistica istantanea che superano il miliardo di utenti, tra cui WhatsApp, Facebook Messenger e Telegram; Tuttavia, di seguito spiegheremo perché dovresti imparare questo importante trucco.

È un’app chiamata Bridgefy, disponibile a Google Play Store S App Store Da Apple, è fondamentalmente che gli utenti possono chattare con altre persone tramite Bluetooth, ma la cosa più interessante di tutto questo è che non hanno bisogno dell’accesso a Internet.

Ciò significa che in caso di caduta di WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, ecc., un’interruzione di corrente globale o qualsiasi altra situazione che impedisce l’accesso a Internet, segnale Wi-Fi o dati mobili, Bridgefy Sarebbe senza dubbio l’opzione migliore, sì, si consiglia di installarlo per precauzione, perché se ti trovi in ​​una situazione simile a quella che abbiamo menzionato, non sarai in grado di comunicare con nessuno.

COME CHATTARE SU BLUETOOTH SU ANDROID O IOS

Per prima cosa, scarica l’app Bridgefy .

. Ora, mostra il pannello di controllo del tuo cellulare, dove c’è la modalità aereo, attiva il Bluetooth e la posizione, è molto importante mantenerla.

Quindi apri l’app che hai scaricato e concedile le autorizzazioni necessarie in modo che possa funzionare.

Completa la registrazione (basta inserire il tuo nome).

Nella parte superiore vedrai tre schede, fai clic sull’ultima e apparirà un pulsante che dice “Apri forum”, toccalo.

È importante notare che altri utenti Android il iOS Dovresti trovarti entro un raggio di circa 100 metri al massimo.

Pronto, ecco come puoi comunicare con qualcuno offline in caso di un disastro naturale, in aree molto rurali o remote, ecc. Un altro punto a favore dell’applicazione è che non sarà necessario aggiungere altre persone e i messaggi hanno la crittografia end-to-end, il che significa che solo tu e con chi parlerai potrete vedere il contenuto della chat.

