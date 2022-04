iOS: questi sono i modelli di iPhone compatibili con la ricarica wireless | mela | Smartphone | tecnologia | nda | nnni | | dati

Ogni nuovo smartphone sul mercato ha una durata della batteria più lunga e una ricarica rapida. Alcuni modelli di fascia alta includono anche la ricarica wireless. Su iPhone è possibile trovare anche tutti questi articoli, sebbene non siano presenti su tutti i modelli prodotti da Apple.

il cancello iPadizate.com Ha compilato un elenco per vedere quali computer hanno questa funzione. Ricorda, l’azienda con sede a Cupertino è stata una delle ultime ad aggiungere la ricarica wireless ai suoi dispositivi. Dal 2017, gli utenti di telefoni iOS hanno goduto di questa funzionalità.

Molto facile da scoprire se tu I phone Ha questo tipo di carico utile, guarda il retro della tua attrezzatura e assicurati che sia di vetro. Perché i dispositivi in ​​alluminio non sono compatibili con questa modalità.

Ecco gli iPhone con ricarica wireless:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2a generazione)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3a generazione)

Cos’è la ricarica wireless?

Anche se sappiamo che non ha bisogno di cavi, non ci sono molte informazioni su come caricare la batteria una volta posizionato il telefono sulla base appositamente costruita.

Questo processo avviene grazie a due bobine, una nella base per la ricarica e l’altra nel telefono. Quando entrambi sono collegati, si crea un campo elettromagnetico che aumenta la batteria del dispositivo.

Gli iPhone hanno una ricarica wireless veloce?

Sì, ma dobbiamo precisare che a 15W è possibile grazie alla connessione MagSafe introdotta nel 2020.

I dispositivi con questa funzione sono: