iPad 9 entra come ospite a sorpresa nella parola chiave di questo ‘leak’ oggi

L’iPad più economico sta per avere un nuovo look. Almeno così dice Le voci indicano l’arrivo dell’iPad 9 Durante l’evento Apple di oggi. Naturalmente, questa sarebbe una grande sorpresa, poiché ci aspettiamo che la parola chiave si concentri su iPhone 13e Apple Watch Series 7 e AirPods 3.

Nuovo iPad 9 con Tuning

a partire dal Nessun social rosso China Weibo, le voci dicono che L’iPad di nona generazione arriva all’evento di oggi, come diretto successore di iPad 8. Per un utente in rete, l’iPad 9 avrà le seguenti caratteristiche:

Schermo da 10,5 pollici, in aumento rispetto all’attuale 10.2.

Processore A12 Bionic, uguale a quello attuale.

Fotocamera da 8 mega pixel.

Fino a 256 GB di spazio, con 128 GB come massimo attuale.

La novità non è così importante, solo un cambiamento nello schermo e un aumento dello spazio massimo. La stessa tastiera intelligente Dovrebbe essere compatibile, poiché funziona con iPad da 10,2 e 10,5 pollici. Pertanto, se ciò sarà confermato, ci troviamo di fronte a notizie del tutto riservate.

Lo sviluppo dell’iPad più economico di Apple difficilmente giustifica il consumo bellissimo secondi nella parola chiave. conoscere il grado La precisione e la velocità che Apple esalta nelle sue presentazioni, lo stesso appare per alcuni secondi che lo lascia come evento collaterale per la post-parola chiave. Ricordati che Gorman dice che ci sarà un altro evento in ottobree Concentrati su Mac e iPad, quindi potremmo vedere l’iPad 9 tra un mese invece di oggi.