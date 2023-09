iPhone 15: cinque differenze tra i modelli professionali del nuovo cellulare di Apple

I modelli iPhone 15 Pro saranno realizzati in titanio. (Manzana)



I primi due telefoni in classifica iPhone15 Presenta ampie differenze con i due modelli base, che, ad esempio, non hanno il nuovo pulsante di azione, non sono realizzati in titanio e hanno una porta USB-C più lenta. Ma in cosa differiscono le due versioni Pro e qual è la migliore?

Manzana Ha sempre mantenuto una netta distanza tra i suoi cellulari base e quelli di fascia migliore, con l’idea di offrire agli utenti diversi tipi di tecnologia e di lasciare loro la scelta se preferiscono un cellulare più piccolo e con prestazioni inferiori o uno più potente telefono con un costo maggiore.

A iPhone 15 Pro E Pro Massimo Le differenze sono molto lievi, anche con le stesse versioni dell’ultima generazione, quindi non ci sono molti progressi tra il modello 2022 e quello del 2023 in aspetti come fotocamera e design.

Analizzeremo quindi le differenze tra le due versioni premium della nuova generazione di cellulari Apple, che vanno oltre il prezzo.

Questa è la prima cosa che vedi quando acquisti entrambi i cellulari. In termini di modello in prima linea Ha uno schermo da 6,1 pollici, mentre Pro Massimo Misura 6,7 ​​pollici.

Questa caratteristica influisce direttamente sulle dimensioni e sul peso, quindi alcuni utenti sceglieranno un telefono più compatto se desiderano un’esperienza operativa più semplice con una sola mano, mentre altri sceglieranno qualcosa di più grande per guardare contenuti multimediali o godersi i videogiochi.

Le differenze in questo caso sono le seguenti:

in prima linea:

– Misure: 146,6 x 70,6 x 8,3 mm.

– Peso: 187 grammi.

Promax:

– Misure: 159,9 x 76,7 x 8,3 mm.

– Pesi: 221 grammi.

I modelli iPhone 15 Pro saranno realizzati in titanio. (Reuters)

nonostante Manzana La dimensione esatta della batteria non è stata ancora confermata iPhone15, in nessuna delle sue versioni. Ovviamente ci sarà una differenza sotto questo aspetto tra i modelli Pro, come accadeva con le versioni precedenti.

Per esempio, iPhone 14Pro Ha una batteria da 3.200 mAh e iPhone 14 Pro Max 4.323 mAh. Ciò è dovuto alla differenza di dimensioni, che consente un componente più grande o più piccolo a seconda delle dimensioni del dispositivo.

Nel caso dell’iPhone 15, la durata della batteria sui modelli di fascia alta sarà di 23 ore per il Pro e di 29 ore per il Pro Max.

Questo è l’elemento in cui c’è la differenza più grande tra i due modelli. Entrambi i telefoni hanno un sensore principale da 48 megapixel con un’apertura focale di 1,78 e un grandangolo da 12 megapixel. Fin qui è tutto uguale, la differenza arriva dopo.

Dettagli della fotocamera di iPhone 15 Pro e Pro Max, che rimarrà da 48 megapixel. (Manzana)

L’iPhone 15 Pro Max ha Teleobiettivo 5x, mentre il Pro è 3 volte più grande. Ciò significa che lo zoom ottico del primo modello è molto più potente. Manzana Questa tecnologia si chiama “teleobiettivo ottico quad prisma”, il che significa che grazie a questo sistema la fotocamera può gestire la luce quattro volte meglio in uno spazio più piccolo, il che si traduce in fotografie con più dettagli che possono essere ritagliate senza perdere qualità.

Questa differenza renderà il Pro Max utile per scattare foto di oggetti distanti e il risultato sarà di qualità superiore rispetto alla versione. Il che può essere riassunto come uno zoom più forte.

Quest’ultima differenza è sicuramente il motivo per cui molti sono scettici. Quest’anno Apple ha ampliato il margine tra questi due modelli. La differenza della scorsa generazione era di 100 dollari, ma con iPhone 15 sarà di 200, e questo è il suo costo:

-iPhone 15 Pro: $999

-iPhone 15 Pro Max: $ 1.199.