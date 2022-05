iPhone: come sincronizzare la libreria di foto con Google Foto | iOS | mela | App Store | tecnologia | lezioni | nda | nnni | | dati

utenti I phone Hanno un buon backup per le tue foto e i tuoi video. manzana Ha iCloud, in modo che i suoi utenti abbiano un backup dei loro contenuti nel cloud.

Tuttavia, ci sono momenti in cui la capacità di archiviazione del backup predefinito di Cupertino è molto breve e non c’è altra alternativa per salvare foto o video dello smartphone progettato da Apple.

Sebbene ci siano altri servizi di archiviazione virtuale come OneDrive o Dropbox, il portale usura del fuoco, consiglia l’uso di Google Foto, al fine di supportare i contenuti della nostra galleria. Ricorda che è gratuito e puoi scaricarlo dall’App Store.

Tutorial per sincronizzare le foto IPHONE con le foto GOOGLE

Apri l’app sul tuo iPhone, se non l’hai ancora scaricata, puoi farlo qui

Una volta che sei nell’applicazione, tocca il cerchio con la tua foto che vedrai nell’angolo in alto a destra dello schermo

Nell’elenco che verrà visualizzato, trova le impostazioni di Google Foto

Vai su Backup e sincronizzazione e fai scorrere l’interruttore per attivarlo

Quindi l’app inizierà a sincronizzare le foto e i video che hai archiviato sul tuo dispositivo

Non resta che attendere il caricamento del contenuto, il tempo può variare a seconda della risoluzione delle immagini e della qualità delle immagini.

Tieni presente che per impostazione predefinita, Google Foto memorizza i contenuti della tua raccolta con la massima qualità e solo quando sei connesso a una rete Wi-Fi.

Se desideri sincronizzare con i tuoi dati cellulari, puoi configurarlo nella schermata delle impostazioni dell’app.

Puoi scaricare Google Foto direttamente dall’App Store. Immagine: google

