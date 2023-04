iPhone: guida per rimuovere iOS Beta | Bufala 2023 | test beta | nnda | nnni | Gioca a DEPOR

Apple ha rilasciato la versione iOS 16.5 beta 3 recentemente su base beta, quindi non è ancora nella sua fase finale. Come è noto, questa patch rivelerà le nuove funzionalità che porterà l’iPhone e potresti averle scaricate se disponi di un profilo sviluppatore Apple.

Ora, potresti aver installato un file i phone alcune build beta di iOS per testare in anticipo alcune nuove funzionalità; Tuttavia, essendo un aggiornamento beta, contiene bug e glitch che verranno risolti nelle future patch.

Se questo è il tuo caso e non vuoi più avere problemi con l’utilizzo del tuo iPhone, puoi disinstallare una beta e tornare all’ultimo sistema ufficiale, in modo da poter utilizzare il tuo cellulare come faresti normalmente. In gli sportTi mostriamo passo dopo passo che devi seguire.

Come disinstallare una versione beta di iOS su iPhone

Se ti penti di aver utilizzato la modalità beta di iOS, non preoccuparti, c’è un modo semplice per rimuoverlo e tornare alla versione ufficiale.

Innanzitutto, dovrai uscire dal programma beta di iOS.

Per fare ciò, vai su Impostazioni e tocca Generale.

Seleziona “Gestione VPN e dispositivo” e vai al tuo profilo di prova.

Tocca Elimina profilo e riavvia il tuo iPhone.

Ora dovrai eliminare la versione beta già installata sul tuo cellulare.

In questo caso, dovrai ripristinare il tuo iPhone. Assicurati di fare prima un backup.

Al termine, collega lo smartphone al computer.

Attiva la modalità di ripristino sul tuo iPhone. Questo dipenderà dal modello che hai.

Molto spesso, il modo per accedere a questa modalità è premere e rilasciare rispettivamente i pulsanti del volume “+” e “-“.

Quindi, tieni premuto il pulsante laterale finché lo schermo non entra in modalità di ripristino.

Seleziona l’opzione “Ripristina” e attendi qualche secondo.

Inserisci il tuo ID Apple e inserisci la tua password.

Il sistema installerà immediatamente l’ultima versione ufficiale di iOS.

Infine, ripristina le informazioni solo con il backup salvato in precedenza.

