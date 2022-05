iPhone SE 2022 ora a un prezzo speciale in Worten: Run!

Che è che Apple non ha ascoltato un segmento del mercato che stava urlando Mobile più contenuti Piccolo, ma continua anche a funzionare. Sebbene la maggior parte del suo pubblico provenga dall’ultima generazione di iPhone con schermi superiori a 5 e 6 pollici, non voleva dimenticare tutti coloro che affermano che gli schermi sono più restrittivi.

Le prestazioni sono ottime sotto tutti gli aspetti e in tutte le possibili applicazioni, sia per il gaming, sia per Multitaskingfotografia, video… È più di un semplice miglioramento grazie a iOS 5 e si equipaggia persino Ricarica wireless da 20 W.

Ha anche l’estensione Copertura 5G, quindi è completamente aggiornato sotto tutti gli aspetti. Il suo design è il più resistente, con l’uso del vetro più resistente smartphone. Possiamo anche dire che ha resistenza all’acqua e alla polvere, due dettagli che devono essere presi in considerazione.

Aggiornato anche nel reparto fotocamere, con Smart HDR 4 che regola automaticamente contrasto, luminosità, toni, alte luci… La forza del chip si vede riflessa anche nelle foto che scatti. La stessa cosa accade con i video, capaci di Registra fino a 4K, con la modalità Time Lapse e al rallentatore…tutto quello che puoi immaginare per fare video!

Non finisce qui, perché ha un dettaglio essenziale: Touch ID. Potrai posizionare nuovamente il dito sullo schermo per sbloccare il dispositivo in pochi secondi. Ha anche Apple Pay e NFC, tra molti altri vantaggi.

Sconto Worten Madness

Se non vuoi perdere questa opportunità, ora è il momento perfetto per acquistare l’iPhone SE 2022 a Worten. Quando il suo prezzo abituale è di 709,99 euro, l’offerta lo lascia solo per ora 672,99 €Disponibile con consegna entro un giorno o due solo.

Cliccando sul link che vi lasciamo di seguito, potrete accedere all’offerta,Ma fallo volare!