Ipurua Baths, uno spazio eccellente per un bagno rilassante

Eibarreses e Eibarresas che vogliono fare un tuffo e rilassarsi in una vacanza tranquilla si trovano in una posizione ideale per trascorrere la giornata nelle piscine all’aperto dell’Ipurua Sports Centre. Per non parlare del fatto che hanno riaperto un servizio bar dove si possono mangiare panini, crocchette, anelli di calamari e pizza, tra gli altri piatti, sulla loro spaziosa terrazza.

Non c’è dubbio che le piscine siano una delle maggiori attrazioni di Eibar in estate per chi non è uscito o sta per farlo. Vanno bene per rilassarsi un po’, soprattutto negli ultimi giorni di caldo soffocante, come mercoledì scorso. Quest’estate ovviamente ha tutto e le piscine all’aperto di Ipurua non sono estranee al comportamento meteorologico.

Ci siamo fermati giovedì mattina e l’aria era rarefatta. Mirian Romero è il portiere e osserva che la stagione, iniziata a giugno, tiene il ritmo “come ogni anno” e aggiunge “ci sono sempre più persone”. Avverte. “L’unica cosa che possiamo dire è che luglio non è stato molto buono, il che ha ridotto le presenze. Non abbiamo avuto molto clamore”, ma precisa, “nei giorni buoni è quasi pieno”. L’area circostante, soprattutto i giovani il pomeriggio e gli adulti la mattina. Arrivano utenti di tutte le età, intere famiglie”.





Hector Jessasola è un bagnino, con una grande esperienza.







Lo scorso mercoledì, il giorno più caldo, “eravamo pieni. È stata una sorpresa visto che era agosto, c’erano circa 900 persone”. durante l’estate. Anche se il mese di luglio non è stato buono, la gente sta rispondendo bene, specialmente questo mese di agosto. Capienza piscine 1450 persone. Queste piscine hanno due bagnini e, se ci sono troppe piscine, ci sono rinforzi.

Hector Jessasola è un bagnino che non perde mai di vista tutto ciò che si muove dentro e intorno alla piscina. Sostiene che, ad oggi, non sono stati segnalati incidenti. È soddisfatto che l’estate sia passata. “Posso dire che è andato tutto bene”. Hector fa il bagnino da diversi anni e ci racconta che “rispetto all’anno scorso, quando il tempo era generalmente migliore, c’era meno gente, adulti al mattino e ragazzi al pomeriggio.





Il pub è gestito da Jokin Larrinaga e Aratz González, studenti della Mondragon Unibertsitatea.







Soddisfatto del bar



Il giudizio generale di chi c’era è stato davvero positivo. Hanno anche evidenziato il servizio bar, chiuso a causa della pandemia e riaperto quest’anno. “Siamo contenti perché quelli che corrono sono persone esemplari. Il suo trattamento è eccezionale.” Jokin Larrinaga e Aratz González sono studenti della Mondragon Unibertsitatea che stanno studiando per la laurea LEINN (Leadership e Innovazione).

Dopo aver provato, hanno rilevato il servizio bar della piscina Ipurua. “All’inizio dell’università abbiamo fondato una società e ogni anno andiamo in diversi paesi con quello che raccogliamo dai progetti. È una professione imprenditoriale e si impara dal momento in cui si parte dalla casella di partenza fino a quando non si finisce”, dicono. “Quello che facciamo fa parte della nostra formazione e ne siamo felici”, dicono Göken e Aratze che, insieme ad altri colleghi, hanno fondato una società e uno I loro obiettivi per sviluppare un progetto in Corea del Sud Il pool bar di Eibar fa parte della sua formazione.