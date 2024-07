Irina Baeva lancia un messaggio forte dopo il suo soggiorno ad Aventurera: “Ho molta esperienza”

L’attrice russa continuerà a produrre nonostante le recensioni negative. (Ing: @danielelbittar)

Irina Baeva rimane nel film AventureraMa sarà un’avventura rinnovata, come ha annunciato il produttore Juan Osorio Dopo la conclusione dello spettacolo giovedì 11 luglio alla Los Angeles Arena di Città del Messico. Il cast ha incontrato la stampa per sostenere la compagna, che ha ringraziato il pubblico per l’affetto e ha assicurato che continuerà a dare il massimo in ogni esibizione.

“Siamo sempre stati ai piedi della valle Lo ringrazio moltissimo (Juan Osorio) per la sua fiducia (…) Non direi che stiamo correggendo, stiamo migliorando alcune cose. Penso che sia anche una questione di tempo prima che io e i miei colleghi abbiamo più sicurezza, così possiamo sentirci più liberi.

L’attrice ha inviato questo messaggio al pubblico Instagram: Televisa Espectáculos

E non è tutto, perché l’attrice russa ha confermato di non solo aver ricevuto critiche negative, ma anche di aver ascoltato e prestato maggiore attenzione ai commenti giustificati e alle congratulazioni di coloro che sono venuti a vedere il suo lavoro.

“Il pubblico ha la risposta, e quanto è bello ricevere i loro applausi alla fine, e quanto è bello uscire e ottenere il loro feedback e divertirsi allo spettacolo.”

Anche se cerca di non concentrarsi sui commenti negativi, questi in qualche modo la colpiscono, motivo per cui ha cercato aiuto psicologico.

Gli attori hanno sostenuto il loro partner. (@aventureramusical, CarLon_2020)

“Non è facile, penso di avere molta esperienza in questo campo Ad un certo punto ricevo un trattamento (…) Ci sono momenti belli, ci sono momenti brutti che possono influenzarti, e lo scherzo è quello che fai. Quello.”

Irina Baeva ha confermato che lei e il team di produzione stanno apportando le modifiche necessarie per migliorare il lavoro e hanno insistito che continuerà a ricevere critiche costruttive.

“Quando parli in modo razionale, può essere una critica costruttiva che viene presa con molto rispetto e molta umiltà. Ci rende anche attori migliori e ci fa crescere come professionisti, come persone.

Irina Baeva non ha voluto parlare delle condizioni di salute del suo fidanzato Gabriel Soto dopo che è stato recentemente ricoverato in ospedale. (Edgar Negrete Lira: Cuartoscuro)

Pochi minuti dopo, la star di serie come “Vino el amor” o “Soltero con hijas” ha condiviso questo messaggio con Televisa Espectáculos:

“Abbiamo già raggiunto gli ultimi dettagli per iniziare la nostra missione oggi, giovedì. Lì puoi vedere alcuni dei miei abiti e scarpe e voglio invitarti a questo.” Non perdere questa rinfrescante avventura in cui riuniamo davvero tutto. Vi aspettiamo giovedì, venerdì e sabato qui alla Los Angeles Hall affinché possiate vivere con noi questo meraviglioso concerto e questo meraviglioso spettacolo e godervelo al massimo. Ti mando i miei baci.”