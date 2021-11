Irina Shayk e Bradley Cooper trascorrono il Ringraziamento insieme

Irina Shayk e Bradley Cooper sono una di quelle ex coppie che continuano ad andare d’accordo dopo la rottura. Infatti, da quando l’hanno lasciato Sono stati visti insieme In diverse occasioni, anche se quasi sempre di pianificazione familiare. Nelle ultime settimane non hanno smesso di fare trading Voci di una possibile riconciliazione tra loro, soprattutto dopo che sono state fotografate mentre camminavano insieme in un atteggiamento molto affettuoso (e senza Leah, la loro figlia comune). Bene, aspetta, perché ora sono tornati per offrire qualcosa di cui parlare dopo aver scoperto il modello Lasciando l’appartamento dell’attore a New York Con quelli che sembrano essere gli avanzi della cena del Ringraziamento.

Vediamo, cosa ci faceva Irina a lasciare la casa di Bradley da sola? Sembra che il primo? La coppia ha trascorso insieme questa importante celebrazione negli Stati Uniti e, naturalmente, molte domande vengono poste su Internet. Questo significa che sono tornati? Beh, non lo sappiamo, ma questa volta non poteva essere una riunione di famiglia perché neanche la ragazza era con loro.

Gtres / TheImageDirect.com

L’attore e il modello si sono separati nel 2019, dopo una relazione di quattro anni. Finiranno di nuovo insieme? Tutto indica che non lo sapremo mai. Irina Shayk e Bradley Cooper sono sempre stati molto attenti alla loro relazione e, se dovessero riconciliarsi, potrebbero voler mantenere la loro relazione privata.

L’ultima cosa che sappiamo della vita amorosa di Irina Shayk è che di recente ha avuto una breve relazione con Kanye West, anche Ho deciso di inviarlo alla zona amici.. Da parte sua, non è uscito con nessuno dopo averlo lasciato con la modella (almeno, si sa). In ogni caso, staremo molto attenti a vedere come andrà a finire.

