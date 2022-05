Irisbond si affida ad Apple per l’accelerazione negli Stati Uniti

Irisbond sta guadagnando quote di mercato. L’azienda spagnola specializzata nella progettazione di tecnologie di controllo del movimento eye-tracking. Ottenuta la certificazione Apple (Made for iPad) per Hiruil tuo dispositivo eye tracker Interactive, secondo fonti aziendali confermate a Planta Dos.

Con questa certificazione, l’azienda intende proseguire la propria espansione negli Stati Uniti. Così, Ed Erizbon sarà rafforzato dalla firma di Marc Marignyche entra in azienda con l’obiettivo di guidare lo sviluppo del business del colosso americano.

“Il nostro dispositivo ci consente di controllare l’ambiente iPadOS con i nostri occhi, facilitando la connettività per tutte le persone con tale necessità”, ha spiegato Eduardo Juregui, CEO e fondatore di Irisbond. Hiru è un dispositivo esterno che ottiene informazioni dai movimenti oculari e Consente l’interazione attraverso uno sguardo con altri dispositivi come computer, tablet o sistemi di accesso.

Irisbond si trova in Sud America, Stati Uniti ed Europa

al momento, Irisbond si trova in Sud America, Stati Uniti ed Europa. In totale, l’azienda vende i suoi prodotti in 36 paesi, attraverso sessanta distributori. L’azienda intende espandersi in altre regioni, anche se in precedenza preferisce “fidelizzare i clienti, soprattutto nei prossimi due anni negli Stati Uniti”, afferma Jauregui.

L’azienda è nata nel luglio 2013 e Attualmente ha sede nel Parco di Intelligenza Artificiale (AI) di Vicomtech a San Sebastian.. Finora, 3.000 persone stanno comunicando utilizzando la loro tecnologia. Nel settore privato l’azienda ha raggiunto accordi con multinazionali come Smartbox, Samsung e il Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Il caso più degno di nota è il caso del colosso coreano. Nell’autunno del 2020, Samsung ha introdotto Tallk: uno strumento che consente alle persone con difficoltà motorie prive di linguaggio orale di comunicare, come quelle con sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Questo è fantastico app Progettata da Irisbond, diventando la prima app di supporto alla comunicazione primaria basata sulla tecnologia di tracciamento oculare per Compresse multinazionale.

Nel corso della sua storia, Irisbond è stata chiusa Due round di finanziamento per un importo complessivo di un milione e mezzo di euro. Ha anche ricevuto finanziamenti dal governo basco e dall’amministrazione statale.