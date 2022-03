“Irving è frustrato perché non può giocare in casa”

New York – Kevin Durant lo ha confermato Keri Irving È “frustrato” di non essere ancora in grado di giocare le partite casalinghe dei Nets a causa del mandato del vaccino COVID-19 a New York City. Crede anche che la finestra del campionato di Brooklyn si estenda oltre questa stagione, indipendentemente da quando tornerà il suo partner a tempo pieno.

“È frustrato perché non può giocare”, ha detto Durant dopo le riprese di lunedì. “Pensava che ora si sarebbe ribaltato, che l’avremmo risolto ora. Ma questa è la situazione in cui ci troviamo, e dobbiamo affrontarla, e lui deve affrontarla. E sono sicuro che si risolverà presto. Non ho idea di cosa potrebbe succedere, ma confido solo che le cose si risolveranno”.

Kevin Durant e Kyrie Irving celebrano una partita nella partita contro gli Hornets. Brooke Williams-Smith/NBAE tramite Getty Images

Durant ha criticato il sindaco di New York Eric Adams dopo la sua vittoria del 13 marzo sui New York Knicks, lo stesso giorno in cui Irving, che non è stato vaccinato contro il COVID-19, si è seduto sugli spalti del Barclays Center. Durant ha ammesso ciò che molti ai Nets sanno da mesi, e ciò che lo stesso Irving ha chiarito da quando è tornato al lavoro part-time il 5 gennaio: non verrà vaccinato.

“Ovviamente non lo farà. Quindi, come ho detto, concentrati solo su chi sei e cosa porti alla squadra ogni giorno e una volta risolta questa situazione, lo farà. È fuori dal mio controllo. È fuori dal controllo di chiunque altro Quindi non puoi costringere nessuno a fare nulla”, ha detto Durant.

“Amiamo Kerry come un essere umano”, ha continuato Durant. “Non credo che ci arrabbiamo con lui come le persone fuori. Capiamo che potrebbe influenzare l’esito di alcune partite di basket”.

Le reti possono raggiungere il loro obiettivo finale in campionato in questa stagione se il mandato non viene annullato?

“In caso contrario, perderemo gran parte della nostra squadra”, ha detto Durant. “Ma dobbiamo ancora andare là fuori e giocare. Abbiamo detto che non importa chi è in campo, devi comunque uscire e giocare e giocare. Ci piacerebbe che Kyrie fosse lì, ma in caso contrario, il resto i ragazzi devono solo andare a giocare e vivere con i risultati”. Penso che siamo tutti a nostro agio con questo”.