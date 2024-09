Isabel Allende ha già il suo modello di Barbie

Barbie è ispirata alla scrittrice cilena Isabel Allende

Famoso scrittore cileno Isabel Allendeuno degli autori spagnoli più letti in tutto il mondo, è servito da ispirazione per la nuova bambola Barbie che è ora disponibile per la prevendita online. Questa notizia evidenzia che la bambola non tiene in mano solo le sue opere simboliche; Casa degli spiritiMa è accompagnata anche da una piccola replica del suo cane, Perla.

IL BarbieIsabel Allende Fa parte di un gruppo Mattel Che rende omaggio alle donne ispiratrici in vari campi. La bambola indossa un vestito rosso con cappuccio su una spalla, scarpe nere col tacco alto e orecchini d’oro. Questa bambola Barbie dettagliata include anche una replica di Perla, la super cagnolina, Il personaggio protagonista del primo capitolo della saga per bambini presentata quest’anno dall’autore.

In un’intervista alla rivista People, Isabel Allende ha dichiarato: “Racconto storie da quando ero bambina. Le storie hanno un potere incredibile. Sfidano le nostre menti e toccano i nostri cuori, connettendoci con gli altri e insegnandoci che non siamo soli viaggio della vita.” Ha anche aggiunto: “Celebro la Mark Initiative “il marchio Barbie per ispirare la prossima generazione con le storie di persone non riconosciute”.

Isabel Allende è una delle scrittrici di lingua spagnola più lette al mondo (Foto: EFE/Quique García)



La prevendita inizia in concomitanza con la celebrazione del Eredità ispanica negli Stati Uniti. Il contributo di Allende alla letteratura è significativo, con oltre 77 milioni di copie vendute e le sue opere tradotte in più di 40 lingue. È la scrittrice vivente più letta nel mondo di lingua spagnola.

Prima di Isabel Allende Mattel Ha onorato altre donne importanti con bambole Barbie, inclusa una primatologa Jane Goodallil famoso cantante cubano Celia Cruz– Il famoso pittore messicano Frida KahloPattinatore artistico americano Christy Yamaguchi E un’icona della moda Iris Apfel. Questo gruppo cerca di riconoscere e celebrare la vita e i risultati delle donne che hanno lasciato un segno duraturo nei rispettivi campi.

Isabel Allende, vincitrice del premio Premio Nazionale di Letteratura in Cile nel 2010 E la Medaglia Americana della Libertà 2014Ha aggiunto: “Celebro l’iniziativa del marchio Barbie…”, sottolineando il loro sostegno a questa campagna stimolante rivolta alla prossima generazione. Questi riconoscimenti sono coerenti con la missione educativa e culturale del franchise, onorando storie e personaggi che hanno contribuito in modo significativo al progresso sociale e culturale.

Un omaggio visivo a una famosa autrice che racchiude elementi intimi come il suo animale domestico e le sue opere più famose, in una presentazione unica.

La bambola non solo rappresenta lo stile e il carisma distintivi di Allende, ma anche… Perla, la super cagnolina, Un legame speciale tra l’autore e le sue ultime opere rivolte ai giovani lettori. Questi dettagli evidenziano non solo l’influenza di Allende sulla letteratura per adulti, ma anche la sua importanza nella letteratura per bambini contemporanea.

IL BarbieIsabel Allende È destinato a diventare non solo un’icona da collezione, ma anche uno strumento educativo che promuove l’impegno letterario e culturale tra le nuove generazioni. Questa prevendita funge da preludio al suo arrivo nei negozi, segnando un evento importante nella commemorazione dell’eredità ispanica negli Stati Uniti.

Fonte: Efi.

[Fotos: EFE/Mattel]