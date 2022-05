Isabel II assiste a un grande spettacolo dopo i suoi problemi di salute | Aggiornamento Europa | Dott..

L’apparizione della regina Isabella II è apparsa domenica (15.15.2022), giorni dopo le sue dimissioni dalla presidenza della sessione di apertura della sessione parlamentare a causa dei suoi problemi di salute.

Il re 96enne, amante dei cavalli, è arrivato a piedi con l’aiuto di un bastone per assistere allo spettacolo, che ha visto la partecipazione di 500 cavalli e 1.300 artisti.

La salute della regina è preoccupante dallo scorso ottobre, i suoi medici le hanno ordinato di riposare e si è appreso che una notte era stata ricoverata in ospedale per sottoporsi a “esami” la cui natura non è mai stata determinata.

Da allora, i suoi crescenti problemi di pendolarismo l’hanno portata a cancellare la sua partecipazione a eventi di alto profilo, più recentemente il discorso del trono, che ha mancato solo due volte durante i suoi 70 anni di regno, l’ultima nel 1963.

Per la prima volta fu sostituita in questo importante atto istituzionale dal principe Carlo, suo erede di 73 anni, un passo importante nel graduale passaggio delle funzioni reali.

Il commentatore di spettacoli ippici, Omid Jalili, ha scherzato, ringraziando Sua Maestà per aver scelto questo evento, piuttosto che l’apertura della sessione parlamentare, per la sua prima apparizione pubblica dal 29 marzo.

La sfilata, che si è svolta domenica sera, faceva parte del Windsor Horse Show, la prestigiosa competizione equestre che la Regina ha già visitato venerdì e che anticipa le grandi celebrazioni giubilari dei sette decenni del suo regno, dal 2 al 5 giugno, per tutta la sua regno. Regno Unito. (Agenzia France Presse).