‘Isola dei fantasmi’: luogo misterioso dove i malati venivano rinchiusi e torturati in Italia

Ci sono alcuni luoghi sulla terra che sono così misteriosi che hanno paura di sentire il loro nome, e cioè l’isola di Poveglia in Italia, conosciuta come “l’isola dei fantasmi”, che era usata per proteggere i malati dalla peste nera. XIV secolo (14).

A causa della sua reputazione di luogo infestato, l’isola di Poveglia, situata vicino a Venezia e alla città del Lido, fu abbandonata. All’inizio del V secolo (5), l’isola era il rifugio di molti che fuggirono dalle loro città per sfuggire alle invasioni degli eserciti di Alarico Godo e Attila l’Unno.

L'isola di Poveglia, vicino a Venezia e al Lido, è abbandonata

Tuttavia, l’isola rimase isolata per secoli fino all’inizio della peste nera nel XVI secolo, che si diffuse dal Nord Africa all’Europa dal 1347 al 1351, grazie ai batteri. Yersinia pestis È diffuso dalle mosche sui topi.

Fu uno dei più gravi disastri sociali, politici, economici e religiosi del continente nel Medioevo, poiché milioni di persone morirono a causa della malattia. Tra loro c’era Giovanni Mocenico, duca veneziano dell’epoca.

Fu costruito un ospedale governativo in modo che i medici potessero conoscere i pazienti colpiti.

L’isola di Poveglia è stata utilizzata dal governo per i malati per dare riparo e per evitare che più persone si contagiassero, dove è stata attuata una forma di quarantena.

“Quando la peste colpì la città, tutti coloro che erano malati o mostravano sintomi sospetti furono confinati nell’isola fino a quando non guarirono o morirono”, ha detto Luisa Gambaro, antropologa dell’Università di Padova. National Geographic.

In effetti, il governo ha costruito un ospedale sull’isola in modo che i medici potessero essere a conoscenza dei pazienti infetti. Tuttavia, il servizio delle autorità ai cittadini non è bastato, in quanto il portale riporta che in molti casi i medici li mettono in gabbie e li frustano. La storia è limitata.

L'isola di Poveglia, dove veniva utilizzata dal governo per una forma di quarantena per i malati.

Sull’isola non c’erano solo malati, ma anche persone che commettevano reati o non si conformavano alla legge dell’epoca, inoltre c’erano vittime che non potevano parlare e venivano bruciate vive.

Scrive Rocco Benedetti nel suo libro: “Gli operai sollevavano i morti e li gettavano nelle fosse senza sosta per tutto il giorno. Spesso i moribondi e quelli troppo malati per camminare o parlare venivano lasciati per morti e gettati sopra i mucchi di cadaveri .” Venezia 1576, Peste.

Anche gli autori vivevano sull'isola.

Poiché non c’era posto per più persone sull’isola di Poveglia, il governo ha dovuto trasferire molti pazienti sull’isola del Lazzaretto. Nel 2007, gli scavi alla ricerca di fossili nel sito per collocarli nel nuovo museo del Lazzaretto Vecchio hanno scoperto una fossa comune contenente circa 1.500 cadaveri.

“Negli ultimi tre anni abbiamo raccolto più di 1.500 cadaveri e 150 casse di manufatti. “Stimiamo che ci siano migliaia di altri scheletri sepolti sotto ogni prato del Lazzaretto Vecchi”, ha detto al portale Vincenzo Gobbo, archeologo dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. National GeographicOperaio dell’Osservatorio Archeologico del Veneto, Italia.

Abbandonare Poveglia

L’isola di Poveglia, territorio di morte e colonia di quarantena durante il regno di Napoleone, fu abbandonata nel 1868 quando le autorità veneziane ordinarono che il luogo non fosse più utilizzato come quarantena.

Da allora fino ad oggi, si sente dire che si tratta di un’isola infestata dove vivono ancora le anime di coloro che morirono di peste nera. Tuttavia, un gruppo di medici occupò l’isola nel 1920 e condusse ricerche con pazienti con disturbi mentali, ha riferito il portale. La storia è limitata. Tuttavia, nel 1968 l’ospedale fu chiuso e l’isola fu nuovamente isolata.

Nel 2007, gli scavi hanno scoperto una fossa comune contenente circa 1.500 corpi.

Isola di Poveglia, 'meta turistica'

A nel 2021 youtuber Matt Nadine ha pubblicato un video sui suoi social network che ha ricevuto più di 28.000 visualizzazioni sulla piattaforma. In esso, l’uomo di 42 anni indica l’isola di Poveglia, a pochi metri di distanza. La sua storia è diventata virale e l’uomo ha rilasciato interviste alla stampa britannica per raccontare il suo viaggio e ha commentato che molti italiani erano intimiditi dal nome dell’isola.

Era davvero, davvero preoccupante. Si capiva che anche il tassista che è venuto con noi aveva paura, ma non solo che potesse arrivare la polizia. “Non possiamo scappare abbastanza in fretta se succede qualcosa”, ha detto Matt alla stampa britannica nel 2021. Grazie a lui, l’isola di Poveglia è tornata a parlare in tutto il mondo. interesse a causa delle numerose atrocità che hanno avuto luogo lì a causa della peste nera.

“L’isola ha una storia molto oscura e orribile, molti sono morti lì, e quando sei effettivamente lì, quando percorri le sue strade (…) ti fai un’idea degli orrori che sono accaduti. I corpi sono stati tutti bruciati e lasciato lì. L’isola non è mai stata in ordine o lo era. Niente del genere è stato distrutto, quindi sembra che l’abbiano lasciato lì “, ha detto.

