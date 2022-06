Isola italiana abitata da gatti

Il tuo Ballo Sardegna

Pallos si trova in Sardegna, in provincia di Oristano (Italia) nella Marina di San Vero Mulini. Pallos è un piccolo paese di sole 40 case, di cui quattro abitate tutto l’anno. L’unicità di questo borgo è che si trova sulle rive di a Sobborgo Di gatti. Sono i padroni e i signori di quel luogo.

Spiaggia dei gatti di Su Pallos

L’Amici de Su Ballosu è un’organizzazione senza scopo di lucro che si prende cura di questi animali e protegge l’ambiente. Questa associazione si occupa di promuovere il turismo e conoscere il territorio. Sebbene l’attuale colonia si sia formata durante l’invasione dei roditori negli anni ’80, si dice che i “gatti” abbiano vagato liberamente sulla spiaggia per più di un secolo, quindi i pescatori locali hanno deciso di ucciderli. Topi.

I suoi gatti a palloncino2

La colonia conta 40 gatti completamente liberi e 21 sono alloggiati per motivi di salute o sicurezza. Tutti gli animali sono dotati di microchip, vaccinati e sterilizzati. A questo punto l’associazione avverte che i gatti non possono più essere raccolti e gli animali abbandonati non devono essere lasciati in spiaggia. I turisti possono prendere il sole mentre i gatti passeggiano sulla spiaggia. Gli spettatori, infatti, possono giocare con loro senza problemi. Ci sono aree private come l’Oasi Felina, ma puoi visitarla senza alcun problema, ma devi prenotare.