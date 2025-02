Israele continua a ritirarsi dalla strada principale dividendo Gaza come parte dell’accordo di cessate il fuoco

CNN

Israele ha completato il suo ritiro dal corridoio Netzarim domenica, una strada importante che divide Gaza a metà, come parte dei suoi obblighi ai sensi dell’accordo di cessate il fuoco con Hamas.

I palestinesi stavano progredendo attraverso l’area a piedi e l’auto e, in alcuni casi, i video clip di asini hanno mostrato che coloro che viaggiano dovrebbero muoversi a un checkpoint e distruggere mesi di combattimenti a Gaza.

“È stato sfollato molto tempo fa. Osama Selim, che stava aspettando che la sua auto cercasse, ho detto, ho visto persone raggiungere in questo modo, e talvolta dormivano su di lui mentre aspettavano il ritiro dall’esercito israeliano.

“Spero che l’esercito israeliano si ritiri sia da Gaza che che la vita tornerà alla normalità”, ha aggiunto.

Hamas ha dichiarato in una dichiarazione che le forze israeliane si erano ritirate completamente dal corridoio, una striscia di sei kilometri che separa il nord da sud e si estende dal confine israeliano Gaza al Mediterraneo.

Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno occupato il corridoio dai primi giorni della sua guerra a Gaza.

Una dichiarazione rilasciata domenica ha dichiarato: “Il ritiro dell’esercito di occupazione sionista dall’asse di Netzarim è una vittoria per la volontà del nostro popolo”.

Non vi è stata alcuna conferma da parte di Israele, ma i corrispondenti che lavorano per la CNN sul terreno hanno detto che domenica non c’erano forze israeliane.

Israele usò il corridoio come area di occupazione durante il suo attacco di 15 mesi sul nastro. Le sue forze hanno iniziato a ritirarsi dal corridoio Netzarim due settimane fa come parte dell’accordo di cessate il fuoco con Hamas. Da allora, centinaia di migliaia di palestinesi che sono stati sfollati nel sud sono riusciti a attraversare Netzarim per tornare nelle loro case nel nord di Gaza.

Israele mantiene la sua presenza lungo il confine di Gaza con Egitto e Israele.

Un checkpoint gestito da funzionari egiziani e del Qatar – paesi che svolgono il ruolo di mediatore tra i due lati in guerra – a Netzarim.

Il pieno ritiro di Israele da Netzarim fa parte del suo impegno per un fragile e fragile cessate il fuoco, che ha assistito sabato all’emissione di altri tre ostaggi – in cui il numero finora è stato rilasciato a 16 persone su 33 che hanno promesso Rilasciali in periodi stagde durante questa fase.

Ouhad bin Ami, Elie Sarabi e / o levi-tutti sono stati rilasciati durante l’attacco di Hamas guidato dallo scambio del 7 ottobre per 183 prigionieri palestinesi, sebbene le loro manifestazioni deboli e lussuose abbiano suscitato condanne da Israele.

I negoziati sulla seconda e terza fasi dell’accordo sono ancora in dubbio.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu era molto cauto riguardo alla seconda fase dell’accordo, che assisterà al pieno ritiro delle forze israeliane da Gaza e al ritorno dei ruoli che rimangono lì. Il ministro delle finanze Paisalel Smotrich si è impegnato a dimettersi dal governo se il cessate il fuoco continua.

Un funzionario israeliano ha confermato sabato che Netanyahu sta inviando una delegazione a Doha per discutere dell’accordo. Il funzionario della CNN ha affermato che la delegazione era il “livello medio” e parteciperà a “discutere i dettagli tecnici dell’accordo”.

In un altro sviluppo di domenica, Israele ha annunciato l’espansione della sua operazione nella Cisgiordania occupata. Le autorità sanitarie palestinesi affermano che le forze israeliane hanno sparato a una donna incinta. La CNN si avvicinò all’esercito israeliano per commentare.

