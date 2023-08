Israele detiene circa 170 minori palestinesi

La Commissione per i detenuti e gli ex detenuti ha denunciato circa 170 minori palestinesi che oggi languono in diverse carceri israeliane, dove sono sottoposti a torture e maltrattamenti.

Un comunicato dell’entità ha avvertito che le carceri di Ofer, Megiddo e Damon “mancano del minimo necessario per la vita e la sicurezza umana”.

Ha sottolineato che i bambini privati ​​della loro libertà sono sottoposti a metodi di tortura e trattamenti degradanti che contraddicono gli standard internazionali sui diritti umani.

Ha sottolineato che le violazioni sistematiche contro di loro nelle carceri dell’occupazione non erano mai avvenute prima nella storia, il che è un peccato per le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali per i diritti umani.

In questo senso, è stato affermato che tre quarti di loro sono stati sottoposti a qualche tipo di abuso fisico e tutti sono stati sottoposti a torture psicologiche.

Il comitato ha rivelato che dal 2000 le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato più di 17.000 minori palestinesi.

Un recente rapporto pubblicato dall’Associazione dei prigionieri palestinesi ha avvertito che molti di loro sono stati arrestati di notte nelle loro case, picchiati davanti ai loro parenti, ammanettati, tenuti senza cibo né bevande per lunghe ore e sottoposti a interrogatori senza la presenza dei loro genitori .

Da parte sua, Save the Children ha denunciato l’esistenza di violenze fisiche e verbali, minacce e isolamento all’interno delle carceri.

Lo scorso marzo, l’organizzazione non governativa Defence for Children International ha riferito che la forza eccessiva e letale usata sistematicamente dai militari israeliani contro i civili palestinesi colpisce molto i bambini.

Parlando a Voice of Palestine Radio, Ayed Abu Qutaish, il direttore di tale organizzazione non governativa, ha indicato pochi giorni fa che l’esercito israeliano ha finora ucciso 31 minori nei territori occupati quest’anno.