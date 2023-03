Israele lancia nello spazio l’innovativo satellite spia Ofek-13

Israele ha Squalificato Ha lanciato con successo il satellite spia Ofek-13 nello spazio, segnando una pietra miliare significativa nella capacità del paese di monitorare lo spazio.

Questo nuovo satellite di osservazione fornirà immagini di alta qualità all’esercito israeliano, migliorerà le sue capacità di intelligence e consoliderà la sua posizione all’avanguardia nella tecnologia spaziale.

Conferma del successo nella nuova era della sorveglianza

Mercoledì mattina, il Ministero della Difesa israeliano ha annunciato il successo del lancio del satellite spia Ofek-13, segnando una svolta nella capacità di monitoraggio spaziale del Paese.

Questa nuova generazione di sistemi di avvistamento fornirà immagini di alta qualità all’esercito israeliano.

Capacità avanzate in orbita

E il ministero della Difesa ha sottolineato, in un comunicato ufficiale, che “Ovek 13 è un satellite di sorveglianza con capacità avanzate”. Una volta in orbita, verranno effettuati test approfonditi per garantire la sua “integrità strutturale” e valutarne le prestazioni.

Il lancio è stato effettuato dal lanciatore Shavit nel centro geografico di Israele, provocando un forte boato che è stato udito dai residenti nelle vicinanze.

Cooperazione e sviluppo nel campo dello spazio

La Visual Intelligence Unit 9900 dell’IDF, l’Air Force e altri rami dell’IDF sono stati coinvolti nello sviluppo del satellite, guidato dal Servizio Spaziale del Ministero della Difesa.

Israel Aerospace Industries ha guidato il progetto, mentre le società di difesa Tomer e Rafael hanno prodotto i motori a razzo.

Storia di successo spaziale

Dal lancio del primo satellite israeliano, Ofek-1, nel 1988, il paese ha compiuto progressi nello sviluppo di satelliti da ricognizione, compreso il lancio riuscito nel 1995 di uno che potrebbe riprendere l’immagine della Terra.

Ofek-16 è stato lanciato nel luglio 2018 e quell’anno ha ricevuto il più alto riconoscimento per la sicurezza di Israele. I satelliti sono sotto il controllo della direzione dell’intelligence militare dell’esercito israeliano.

Leadership nel campo dell’intelligenza spaziale

Israele si è posizionato come leader nella raccolta di informazioni con la sua flotta di satelliti di ricognizione specializzati.

Anche l’Iran ha fatto progressi in questo campo, riuscendo finalmente a mettere in orbita un satellite spia nel 2020, dopo anni di tentativi falliti.