Istanbul, la tanto attesa finale

STuttavia, potrebbe non essere il finale più atteso La finale tra Inter e Manchester City è, ovviamente, quella che attende da più tempo nella storia della Champions League. Almeno per quanto riguarda la posizione.

Potrebbe essere chiamato, e non meglio detto di, “La fine delle 1001 notti”. Tutto era pronto per ospitare le Olimpiadi di Atatürk, inizialmente, Finale di UEFA Champions League il 30 maggio 2020

Tuttavia, la pandemia globale di COVID-19 ha costretto la UEFA a modificare la sua “tabella di marcia”. Istanbul ha rinunciato alla sua posizione di ospite a Lisbona, dove i “quartieri ottavi” hanno giocato una partita, che si è conclusa con il Bayern Monaco che ha superato il Paris Saint-Germain (0-1).

Guardiola: “Se City e Inter sono in finale, sarà perché stiamo facendo qualcosa di giusto”

La storia si è ripetuta nel 2021. La Federcalcio europea (UEFA) ha deciso che Ataturk avrebbe ospitato la finale – rinviando di un anno la finale di San Pietroburgo – ma Solo due settimane prima della finale – Si sapeva già che avrebbe affrontato City e Chelsea – È stato deciso di cambiare sede a Porto a causa della situazione epidemiologica COVID-19 in Türkiye.

Questa volta non è stato un anno di ritardo, ma due anni, e finalmente, il 10 giugno 2023, 1056 giorni dopo la data prevista, Manchester City e Inter torneranno in Turchia per una finale strappata due volte dal COVID-19.Sarà anche l’ultimo nel tempo, a causa del ritardo dei Mondiali, negli ultimi anni.

Miracolo di Istanbul

In ogni caso, non sarebbe la prima finale ospitata da Atatürk, costruita per sostenere la candidatura della Turchia al torneo Joegos del 2008. Ha ospitato la finale tra Liverpool e Milan (3-3) nel 2005, conosciuta come il “Miracolo di Istanbul”.

Lo scenario di una delle finali più folli della storia è noto. Il Milan, guidato da Carlo Ancelotti, ha lasciato la vittoria 3-0 nel primo tempo e Il Liverpool, guidato da Rafael Benitez, che è riuscito a superare i tempi supplementari, ha finito per vincere ai rigori.

“Stavo prendendo appunti alla fine del primo tempo. Dovevo tenere il discorso in inglese e molte sfumature sarebbero andate perdute. Mentre lo montavo, hanno messo il terzo, quindi ho dovuto cambiare tutto in pochi secondi. Ho chiesto loro di difendere i tifosi, ho fatto appello alla loro professionalità e ho chiarito che se segniamo presto ce la possiamo fare. Poi ho visto nel video come la nostra gente cantava durante l’intervallo ed è stato qualcosa di impressionante”, ricorda Rafa Benitez su MARCA.com.

Non c’è mai stato un finale più emozionante e penso che non ci sarà mai. Raffaele Benitez

“Ancora oggi la gente mi ferma per strada e mi dice che sono lì. Non c’è mai stata una finale più emozionante e non credo che ci sarà mai. Il lavoro paga, ma il calcio è fatto di tanti altri fattori. In un’altra squadra, con altri tifosi, non sarebbe stato possibile”. L’ex allenatore del Liverpool ha finito