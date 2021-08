Italia: 539 migranti sbarcano a Lampedusa uno dei più grandi sbarchi degli ultimi tempi Notizie dal Messico

Italia.- In un peschereccio, 539 persone, in folla, sono arrivate al porto di Lampedusa, uno dei più grandi. Approdo Chi viveva nell’isola italiana, confermato dal sindaco di Lampedusa, la gente era grata Guardia di Finanza italiana.

Agli agenti della Guardia di Finanza è stato affidato il compito di utilizzare i voti multipli per convertire le persone muelle FavaroloCon 539 sfollati, uno di loro era minorenne e tre erano donne, si sono avvicinati molto, il che ha sollevato preoccupazioni su un potenziale trasferimento.

Una barca con 25 persone e un’altra barca con 100 persone sono andate in porto questo venerdì.

Partecipazione di oltre 500 persone Immigrati Il centro di accoglienza dell’isola è di nuovo affollato, con 1.234 persone su circa 250, secondo quanto riportato dai media italiani.

Totale martedì scorso 507 migranti in più di 207 barche In sole 24 ore, anche se queste persone sono state un po’ trasferite, il centro di accoglienza è sempre traboccante di barche che vanno e vengono.

Circa 500 coloni hanno raggiunto Lampedusa, uno dei più grandi sbarchi degli ultimi tempi. Ancora una volta, l’isola si prepara a sopportare solo il peso di un’accoglienza umanitaria. Direi innanzitutto che dobbiamo sostenere a tutti i livelli l’impegno della comunità internazionale per il dramma che si sta vivendo in Afghanistan, ma è lecito ricordare che ci sono altri territori e paesi dove i diritti umani vengono quotidianamente negati. E diritti fondamentali come la salute, l’istruzione e l’alimentazione”, ha affermato Martello.